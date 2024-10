Quedan pocos días para disfrutar la súper promo de Starbucks para llevarte tu bebida favorita en menos de 50 pesos

¡A sacar el ajolopeso, y hasta te sobrará cambio! Starbucks acaba de anunciar una nueva promoción que tienes prohibido dejar pasar, pues pondrá sus bebidas de barra calientes o heladas a un precio especial, pero sólo por tiempo limitado y es que por tan sólo 49 pesos podrás llevarte alguno de tus sabores favoritos en el tamaño grande. Al igual que en otras ocasiones es importante que menciones al barista que te atienda sobre esta oferta o de lo contrario no se te hará válida.

Para que no te quedes sin la oportunidad de disfrutar de estas riquísimas bebidas para la época de frío y lluvias, aquí te contamos todos los detalles que tienes que conocer, pues sólo quedan pocos días para disfrutar de esta oferta, ya que sólo días seleccionados de octubre será aplicable y, por supuesto, hay algunas bebidas que no participan en esta ocasión. ¡Conoce los términos y condiciones, y disfruta!

No olvides que además de las súper promociones que se abren en distintas fechas del año de la empresa de cafeterías, también puedes hacerte de algunos otros productos más allá de las bebidas o de los postres y alimentos del lugar, pues también hay colecciones de vasos y termos como los que fueron lanzados con motivo del Día de Muertos y que incluyen elementos de esta tradición mexicana.

¿Cuándo es el último día para comprar bebidas en Starbucks en menos de 50 pesos?

Este jueves 10 de octubre será el último día en el que Starbucks pondrá a 49 pesos sus bebidas de tamaño grande; esta promoción está activa desde el pasado 7 de octubre. Los horarios en los que puedes comprar tus productos fríos o calientes son desde que se abren las tiendas y hasta las 21:00 horas. Conoce las condiciones para hacer válida tu promoción.

Debes de saber que la oferta no incluye modificadores y que de solicitarlos se te cobrarán a precio de lista; por otro lado, las bebidas que participan son las preparadas en barra calientes y heladas, pero sólo las del tamaño grande. Sobre esto último no se debe de ignorar que hay otros puntos a considerar, pues muchos sabores no son compatibles con la oferta, aquí te los enlistamos:

Café del día

Tés de hoja entera caliente y helado

Mango Dragonfruit Frozen Refreshers

Strawberry Acai Frozen Refreshers

Plataforma Frappuccinos

Plataforma Pumpkin (Pumpkin Spice Latte, Pumpkin Spice Latte Helado, Pumpkin Spice Frappuccino, Pumpkin Spice Cream Frappuccino, Cold Blew Pumpkin Cold Foam)

Chai Latte Helado con Pumpkin Cold Foam

Plataforma Apple Crisp (Apple Crisp Macchiato, Apple Crisp Macchiato Helado, Apple Crips Frappuccino)

Plataforma Chai (Chai Latte, Chai Latte Helado y Chai Cream Frappuccino)

Finalmente, Starbucks agregó en su comunicado que la oferta de menos de 50 pesos está sujeta a disponibilidad del producto en tiendas; por otro lado, es importante que menciones a tu barista esta rebaja para que el descuento se te haga válido, pero no podrás combinarlo con otras promociones o beneficios. Asimismo, sólo se hará válida al ordenar en tiendas Starbucks y en servicio Pickup, ya que en el servicio Delivery, así como los aeropuertos o tiendas Reserve bar no se aplicará el descuento.

