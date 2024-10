¿No quieres comer carne? Prepara estas tostadas de tinga de soya muy saludables y ricas

Cuando pruebes estas tostadas de tinga de soya no vas a querer prepararlas diferente, saben muy parecidas a las tostadas de tinga de pollo pero la diferencia es que no comerás nada de carne y serán muy saludables. Prepararlas es muy sencillo, así que no te preocupes, no tendrás que ser un experto en la cocina para que te queden deliciosas. Pon mucha atención porque ahí te va el paso a paso y todos los ingredientes que necesitarás.

La tinga de soya es una receta riquísima y nutritiva que se puede preparar de diferentes maneras. Cada quien tiene su forma de hacerla, así que puedes agregar los ingredientes que más te gusten, algunas personas suelen añadirle zanahoria rallada o calabaza en lugar de cebolla pero eso quedará a tu consideración.

La soya texturizada es un alimento a base de proteína vegetal deshidratada que se obtiene de la harina de soya desgrasada. Es un sustituto de la carne ideal para quienes llevan dietas vegetarianas y veganas, además no contiene aditivos químicos, colorantes ni saborizantes artificiales.

La soya es una excelente alternativa para quienes buscan evitar la carne | Foto: Alimente

Receta para preparar tostadas de tinga de soya

Ingredientes

3 tazas de soya texturizada (soya deshidratada)

Sal de grano

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

1 cebolla mediana

500 gr de jitomate

1 diente ajo

1 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de orégano seco

Chiles chipotles al gusto

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

Para servir

Salsa de tomate

1/4 de taza de queso panela rallado

1/4 de lechuga iceberg

Crema ácida

Jitomate en rebanadas

Estas porciones son indicadas para seis personas | Foto: YouTube Vicky Receta Fácil

Instrucciones:

Remoja la soya texturizada en agua caliente durante unos 30 minutos, hasta que esté suave y esponjosa. Escúrrela perfectamente y si consideras necesario, pícala en trozos pequeños. En una sartén grande, calienta el aceite vegetal a fuego medio. Agrega la cebolla fileteada y el ajo picado y sofríe hasta que estén suaves. Al vaso de la licuadora, añade los jitomates que previamente tuvieron que haberse puestos a hervir, el ajo, comino molido, el orégano seco, la sal y la pimienta. Añade los chiles chipotles a tu gusto, considera el picor. Mezcla bien y agrega esta salsa a la sartén con la cebolla. Reduce el fuego a bajo y deja cocinar durante 10 minutos. Una vez que remojes la soya, asegúrate de que no le queden restos de agua | Foto: YouTube Vicky Receta Fácil Agrega la soya a la salsa hasta que el la proteína de soya esté bien guisada y la salsa haya espesado. Esto tarda aproximadamente otros 10 minutos. Sirve la tinga de soya caliente, colócala en una tostada y encima agrégale lechuga picada, salsa verde, queso panela rallado y unas rebanadas de jitomate.

Sirve con queso, crema, salsa y jitomate | Foto: YouTube Vicky Receta Fácil

Soya texturizada recetas

Además de las tostadas de tinga, hay muchísimas recetas más que puedes elaborar con soya, solo necitas un poco de ingenio y crearás platillos deliciosos. Entre los más populares se encuentran las albóndigas en salsa roja, tacos de pastor, ceviche, picadillo mexicano, cochinita pibil y más.

Beneficios de la soya

La soya es una excelente fuente de proteínas y ofrece una variedad de beneficios para la salud, entre ellos: facilita la digestión debido a que es rica en fibras, lo que puede ayudar a regular el tránsito intestinal y prevenir problemas digestivos como el estreñimiento, también ayuda a reducir el colesterol, es una buena fuente de proteínas, rica en minerales y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

