Belinda revive la tendencia de las "mechas californianas", el estilo que suaviza tu rostro y es de bajo mantenimiento

¡Ella sí impone moda! Belinda acaba de aparecer con un radical cambio de look que se suma a los muchos estilos que ha presumido a lo largo del año, pues si algo nos ha dejado en claro la cantante es que no teme en experimentar con su imagen y ahora apostó no por un tinte fantasía como el verde, rosa o rojo que le vimos usar este año, sino por algo más sobrio y elegante. La también actriz reapareció en la fiesta de Shakira con una nueva imagen en la que revivió las mechas californianas, ideales para suavizar el rostro y llenarlo de luz.

Y si tú eres de las que cada inicio de temporada quieres renovar tu imagen para así lucirte al máximo, aquí te contamos todo sobre este estilo de cabello que dominó las tendencias hace décadas y que termina de confirmar que este 2024 está impregnado por al esencia del Y2K. ¿Te animas a cambiar el color de tu melena? Algo que tienes que saber sobre esta idea de belleza es que se mezcla un tono castaño oscuro y que te puede servir para no tocar tus raíces, pero que de medias a puntas los tonos rubios dorados son los grandes protagonistas.

De hecho y como lo hemos podido ver en el nuevo look de Belinda, las mechas californianas son perfectas para vernos elegantes, al mismo tiempo que divertidas y que tienen muchas ventajas como que no tendrás que visitar a tu estilista cada mes, pues este efecto de color es de bajo mantenimiento, por lo que podrás pasar hasta meses sin tener que retocar el tinte, claro siempre y cuando las mechas doradas no hayan perdido su viveza.

Además, ahora que el otoño está aquí y en diciembre entra el invierno, los tonos que van desde un castaño oscuro hasta un rubio claro se convierten en los grandes protagonistas de la temporada, en especial cuando se mezclan entre sí como en el nuevo look de Belinda. Por otro lado, lo anterior es lo que te permitirá adaptarlo a tu tipo de piel, es decir fría o cálida, además del largo de tu melena. ¿Te animas a darle una oportunidad?, aquí te contamos todos los detalles.

Belinda también estrenó corte de cabello.(Foto: IG @belindapop)

¿Cómo son las mechas californianas?

Las mechas californianas son un estilo que imita el efecto de los surfistas de California, quienes por la constante exposición al Sol y a los reflejos que se crean al sumergirse en el mar, así como el contacto constante de los minerales del agua en el pelo, terminan por tener cabelleras aclaradas naturalmente; sin embargo, los destellos más claros suelen quedarse sólo en las puntas, pues recordemos que sin importar el ambiente que nos rodee, son las más afectadas de la melena.

Este efecto de lo más natural ha sido tendencia por décadas y ahora Belinda llegó para ponerlas de moda de nuevo, claro no con un aclarado por el Sol, sino en el salón de belleza. Es importante que consideres ir con un profesional a que te realice el cambio de imagen, pues él sabrá mejor que nadie cómo ayudarte a lucir perfecta y con un efecto de color en tu cabellera que terminará por repercutir en tu imagen entera, esto porque al llenarse de luz en la zona de las puntas, el rostro entero se ilumina, logrando así suavizar las facciones.

Uno de los aspectos por los que las mechas californianas son tan populares para mujeres morenas y rubias, con el pelo lacio o rizado, además de si lo tienen corto o largo, es que el efecto de iluminación no requiere de mucho mantenimiento ni cuidados. En cambio, bastará con aplicar un shampoo matizante un par de veces a la semana para mantener el color; mientras que las raíces al estar en su mismo tono o tonos similares, tampoco te obligará a ir constantemente al salón de belleza para someter tu pelo a tratamientos con los cuales lograr este estilo.

Este es el resultado de las mechas californianas de Belinda. (Foto: IG @belindapop)

Mechas californianas para morenas y rubias

Como ya te contábamos, las mechas californianas las puede llevar cualquier persona y antes de apostar por un cambio radical de imagen es importante también seguir los consejos de un profesional, quien te ayudará a seleccionar los tonos de tintes que mejor se ajusten a tus necesidades y gustos, seas rubia o morena. Pues más allá de saber si los tintes se ajustan a tu colorimetría, también puedes seleccionar qué tan claros o castaños quieres los mechones.

Si bien este estilo se debería llevar con los tonos rubios claros para iluminar la cabellera, lo cierto es que puedes experimentar con este estilo clásico y otras tendencias, por ejemplo, el apostar por castaños en las puntas como pueden ser los tonos caramelo o dorados, e incluso los oscuros que sólo le den una ligera iluminación a la cabellera.

¿Cuánto duran las mechas californianas?

Las mechas californianas tienen muchas ventajas como no necesitar demasiados cuidados y ser de bajo mantenimiento, es decir, que ni los tonos se esfumarán y al estar sólo en las puntas, el crecimiento natural del cabello no será un problema que te obligue a estar al menos una vez al mes en el salón de belleza para un retoque. De acuerdo con los expertos, un efecto de color como este debe de retocarse cada tres o cuatro meses, según el estado de tu pelo, pues si ha perdido el color dorado, urgirá volverlo a aplicar, y si no, bastará con subir un poco más la decoloración y que se vea simétrico respecto a lo intacto de las raíces.

No confundas las mechas californianas con el balayage. (Foto: Pinterest @MissBrittania)

¿Cuál es la diferencia entre mechas californianas y balayage?

Si te has cambiado el color del cabello al menos una vez en tu vida seguramente ya conoces al balayage, otro de los estilos que más sensación causa, que aunque se suele confundir con las mechas californianas, no tiene nada qué ver, ya que se trata de efectos completamente distintos y el cuidado tampoco es el mismo. Por un lado, las mechas que acaba de llevar Belinda son perfectas para un efecto más natural y que no toca las raíces; por otro, el balayage sí está pensado para llevar los distintos tonos de tinte a casi toda la cabellera y así darle mayor movimiento, dimensión, volumen y profundidad.

Entre otras de las características del balayage destaca que los mechones de color que se cubren con tintes más claros que el tono natural e la cabellera, sí llegan hasta las raíces, aunque caro, tu estilista se encargará de elegir algunos más cercanos a la raíz y otros de medias a puntas. Sobre esto es importante resaltar que el efecto no se queda en las puntas, sino que consiste en lograr un barrido o difuminado en el pelo.

