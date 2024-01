3 perfumes “coquettes” originales que puedes comprar en Walmart por menos de mil pesos

Si tú, al igual que miles de personas crees que la cuesta de enero ya duró muchos, pero muchos días y que debido a esto aún no has podido adquirir algunos gustitos que quieres darte, como ese perfume que tanto deseas, esto ya no va a ser un problema.

Así como lo lees, ya no será necesario que gastes miles de pesos para comprarte tu perfume favorito, y la solución es nada más y nada menos que Walmart, sí, esta famosa tienda departamental tiene descuentos muy interesantes con los cuales podrás adquirir tu perfume favorito original y ser la más “coquette” entre tu grupo de amigas.

Foto: Freepik

3 perfumes coquette originales que cuestan menos de mil pesos

Para ser una verdadera “coquette” debes tener una aroma deliciosa y esto lo lograrás con perfumes que te darán ese toque de feminidad y sensualidad al mismo tiempo.

De ese tipo de aromas que nadie podrá dejar de recordarte, así que si tu novio es muy celoso, que se prepare pues todo mundo va a querer estar cerca de ti, pero si eres soltera traerás a todo aquel que quieras a tus pies.

Lo mejor de todo lo anterior es que podrás lograrlo con menos de mil pesos, sí, estás leyendo bien, tu carretera esta vez no sufrirá y tu tendrás fragancias originales, gracias a Walmart.

Fantasy- Britney Spear

Un clásico coquette que no debe faltar en tu tocador, pues con su aroma frutal todos los que estén cerca de ti no dudarán en voltear a verte.

Cabe señalar que el precio original de este perfume en Liverpool tiene un costo de mil 99 pesos mexicanos, mientras que en Walmart es de 588 pesos.

Fantasy es un clásico que sí o sí debes tener.

Foto: Walmart

Amor, amor- Cacharel

Si tu personalidad es elegante, juvenil y muy pero muy sensual, este es el perfume ideal para ti, pues sus notas florales dejarán a más de uno recordándote todo el día.

El precio original de este perfume en tiendas como Liverpool es de mil 610 pesos, y en Walmart lo encuentras en 748 pesos mexicanos.

Para las coquettes sencuales, este perfume es el ideal.

Foto: Walmart

Toy 2 Buble gum- Moschino

Si tu eres una chica coquette divertida, extra romántica y adicta al color rosa, este es el perfume ideal para ti, pues quien esté cerca de ti podrá experimentar ese olor dulce a algodón de azúcar que volverá loco a cualquiera.

Su precio en Liverpool es de 2 mil 350 pesos, al ser una de los perfumes más nuevos de la marca tiene un costo más elevado, y en Walmart al igual que los anteriores podrás adquirirlo por menos de mil pesos, pues su costo es de 999.

Para las chicas románticas y adictas al color rosa.

Foto: Walmart

Es importante mencionar que los precios mostrados en las imágenes pertenecen a la lista de venta en línea, así que si los buscas de manera física, seguramente los precios pueden variar.