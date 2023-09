Las botas que están en tendencia y cometerás un grave error si las incluyes en tu guardarropa

No todas las prendas o accesorios que ponen en tendencia las grandes firmas resultan ser un éxito. Muchas veces pensamos que cuando una prestigiada marca muestra en sus pasaderas algo es bueno y tiene que ponerse a la moda, lo mismo pasa cuando algún famoso las usa pero al querer seguir su pasos y adquirimos la ropa o calzado combinarle e incluso usarla resulta un total desastre.

Fue a finales de 2022 cuando se pusieron de moda la botas denim y desde entonces surgió una fuerte atracción por las mujeres al querer usarlas, sobre todo porque algunas celebridades se unieron al trend como la cantante Rihanna, Rosalía, Jennifer López y Khloe Kardashian, y aunque ellas son unas excelentes modelos para usar este hermoso calzado, resulta que podrías estar cometiendo un grave error si las agregas a tu guardarropa.

Estas botas es mejor usarlas con mini vestidos | Foto: Pinterest People

¿Cuáles son las botas que están en tendencia y no deberíamos agregar a nuestro guardarropa?

Se trata de las famosas botas altas picudas hechas con mezclilla, aquellas que ahora mismo son un boom en TikTok. Además de que este calzado es algo elevado, al rebasar los mil pesos, será arriesgado de nuestra parte adquirirlas por algunas razones; una de ellas es porque combinarlas es bastante complicado, esto debido a que son muy largas, por lo que sí o sí, necesitamos un mini vestido o una mini falda para no se confundan con tu ropa.

Otro argumento es que son denim, es decir su estilo y color es idéntico al de un pantalón vaquero, los cuales hoy en día han pasado un poco de moda. Y aunque hay una diversidad de colores en estas botas, las más famosas son precisamente las vaqueras.

Khole se atrevió a combinarlas con mezclilla | Foto: Instagram @khloekardashian

¿Las botas denim serán una moda pasajera?

Aunque podríamos pensar que están en el pico de su éxito, la verdad es que poco a poco van dejando de ser las favoritas para desfilar, y se espera que en poco tiempo queden sepultadas en el ataúd de la moda, otro punto que refleja que no sería conveniente adquirirlas. Y para sacarnos de dudas de una vez por todas, es un calzado que difícilmente podríamos usar para un día cotidiano, pues su material rígido y amplio podría responder a una incomodidad inmediata.

Pueden ser difíciles de combinar | Foto: Pinterest

Y aunque las celebridades antes mencionadas las lucieron como unas auténticas expertas en la moda, estas botas definitivamente no cumplen con las expectativas de las personas fuera del mundo de los reflectores porque pueden mostrar un estilo muy arriesgado e incluso ostentoso sobrepasado. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el estilo lo hacemos nosotras mismas, así que si estás dispuestas a usarlas, atrévete a sacarles provecho y crear el mejor look.

