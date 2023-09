Dulce María se roba todas las miradas con sus espectaculares outfits en el “Soy Rebelde Tour”

El "Soy Rebelde Tour" tiene a miles de fans emocionados de ver de regreso en los escenarios a una de las bandas más icónicas de todos los tiempos. La agrupación comenzó su gira en Estados Unidos hace unas semanas y ya se han convertido en la sensación del momento y es que, tanto Dulce María como, Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez han dado todo por sus fans en los escenarios.

Sin embargo, durante la gira hay algo que ha llamado la atención y han sido los espectaculares vestuarios que los cantantes han usado, especialmente Dulce María quien ha llamado la atención con icónicos y nostálgicos looks, los cuales se inspiran en algunas producciones famosas utilizadas en el pasado, pero con un toque cool agregandole un toque de las nuevas tendencias y personalidad de la artista.

| Foto: Instagram @dulcemaria

Los looks más icónicos de Dulce María en el "Soy Rebelde Tour"

Hasta el momento, la interprete ha lucido un total de 10 looks increíbles, muchos de ellos llenos de referencias, lo que convierte el show en un verdadero viaje en el tiempo y nos hace recordar la época en que cantábamos sus canciones cuando éramos más jóvenes. En sus producciones, notamos botas de tacón por encima de la rodilla en diferentes colores, hombreras con diferentes características y el símbolo de la paz marca que ha sido registrada por la actriz y que ha usado en diferentes momentos y lugares.

Body de manga larga y hombreras

Para iniciar el espectáculo, Dulce aparece con un body de manga larga, mini shorts, hombreras y botas de tacón grueso por encima de la rodilla. El look completamente negro de sequín y brillos también presenta cadenas doradas en sus brazos, busto y cintura, así como un cinturón que resalta sus curvas.

Los destellos dorados del body destacan en el look | Foto: Instagram @dulcemaria

Corsé y falda escocesa

Para el medley junto a Anahí y Maite, Dulce porta un vestuario nostálgico, rescatando piezas que marcaron su presencia durante los Premios Juventud, en 2007: corsé negro brillante con el símbolo de la paz estampado, minifalda escocesa y botas de plataforma, también lo alterna con O un corsé negro brillante con detalles en rosa, con busto rosa y el logo de RBD bordado, una minifalda plisada negra, inspirada en un look que usó durante el Generation Tour en 2005.

Este atuendo lleva el símbolo de paz icónico en la cantante | Foto: Instagram @dulcemaria

Vestido blanco con monturas en las caderas y pedrería

En su solo principal, la presentación de 'No Pares', Dulce ha intercalado su ropa. En algunos conciertos optó por un vestido blanco entallado a la cintura, con monturas en las caderas y cadenas de pedrería, botas altas confeccionadas con lentejuelas plateadas y una capa brillante. En otras, la cantante mantuvo las mismas botas, pero cambió el vestido blanco por uno plateado con flecos y capa fluida.

En un elegante vestido negro en corsé, se lleva las miradas | Foto: Instagram @dulcemaria

Body verde bosque con cinturón y cadenas

Un body verde oscuro con aplicaciones de piedras negras y doradas, con cadenas y un cinturón brillante negro y dorado, y botas altas y brillantes del mismo color del look también es uno de los outfits que luce la artista. En otro momento del show, Dulce ha apostado por otro look verde oscuro. En esta ocasión, un vestido mini, con aplicaciones en la cintura y corsé negro y dorado forrando la cintura. El punto culminante aún más rebelde del look son las pesadas botas militares negras.

Uno de los looks más llamativos y sofisticados | Foto: Instagram @dulcemaria

Icónico uniforme de la Elite Way School

Para el final de la presentación el outfit elegido no podía ser otro que el icónico y atemporal uniforme de la telenovela Rebelde. Con camisa blanca y minifalda de mezclilla, Dulce completa su outfit con un blazer rojo con el símbolo de la paz estampado en cristales en la parte trasera del uniforme.

Este atuendo recuerda a la Elite Way School | Foto: Instagram @dulcemaria

