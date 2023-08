¿Cuál es la edad ideal para dejar la casa de tus papás? La ciencia lo revela

"Dejar el nido", como coloquialmente se dice en México no es un paso fácil, para lograr independizarse de la casa de los padres, se debe tener en cuenta una serie de factores que son imprescindibles para que esta nueva etapa vaya lo mejor posible. Se trata de un momento clave en la vida de todos, pues pone fin a la vida de hijo de familia para dar paso al inicio de otra en la que cada gasto correrá por cuenta propia.

Puede ser estresante por la incertidumbre sobre qué pasará al salir de casa de la familia, pues también implica salir de la zona de confort; sin embargo, también es emocionante y gratificante. Lo primero que hay que tener en cuenta es tener el dinero suficiente para la manutención y hacer frente a otros gastos, desde una renta y servicios de luz, agua, gas e internet, hasta las comida y despensa.

En México, según el Inegi, la edad promedio en la que se independizan los jóvenes es a los 28 años. Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es la edad ideal para independizarse, según estudio?

De acuerdo con un estudio publicado por el sitio DadaRoom, el consenso de la población dicta de los veinte años en adelante es la mejor etapa para dar este paso; no obstante, la realidad es distinta, sobre todo en nuestro país. Dicha investigación realizada en el 2015, arrojó que la principal razón por la que los jóvenes comparten departamento se debe a que les permite ahorrar dinero, aunque las aspiraciones a una mejor calidad de vida como: ahorrarse las horas en el tráfico, ganar independencia, y evitar la soledad al conocer y compartir un hogar con "roomies".

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, el promedio de edad en la cual las personas se independizan es de 28 años, sin embargo, no quiere decir que hasta esa edad estés o no preparado para hacerlo. Independizarse no es una decisión que se deba tomar a la ligera, puesto que más que pensar en una edad ideal, debería hablarse de encontrar el momento adecuado para hacerlo, puesto que las situaciones de cada persona son distintas; lo que se debería tomar en cuenta son los beneficios o perjuicios de empacar, tomar las maletas y marchar a otro nido.

Salir de casa implica tomar decisiones que no se pueden tomar a la ligera. Foto: Dada Room

¿Cuánto cuesta una renta en la CDMX?

De acuerdo con la compañía de bienes raíces VivaAnuncios, el precio de una renta en la Ciudad de México depende en gran medida de la ubicación exacta del inmueble. Las 16 alcaldías que conforman la capital mexicana generan variaciones drásticas en los precios de renta.

Actualmente, las alcaldías que registran el menor precio de renta son Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztacalco. En dichas ubicaciones, la renta mensual oscila entre 5 mil 655 pesos y 8 mil 477 pesos mensuales, tomando como referencia una vivienda de 2 recámaras. Por otro lado, las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo son dos de las demarcaciones más caras, con un precio de renta promedio de 14 mil 620 pesos y 25 mil 742 pesos, respectivamente. Por otro lado, Cuajimalpa, alcaldía donde hay exclusivas colonias residenciales, el costo promedio de renta con una sola habitación ronda los 21 mil pesos mensuales.

SIGUE LEYENDO

¿Cuánto me costará vivir solo? Guía para millennials a punto de independizarse | Podcast Dinero y Finanzas Personales