El microbikini rojo pasión con el que Lourdes Munguía reventó la tendencia del verano 2023

Cada vez son más los fanáticos que buscan en celebridades inspiración para crear atuendos de impacto con lo mejor de las tendencias, el verano no es la excepción y Lourdes Munguia derrocha elegancia con cada uno de sus microbikinis. Como el conjunto en color rojo de sus últimas vacaciones con el que acaparó las miradas posando desde la alberca y con accesorios que completaron el look playero.

A sus 62 años, la actriz de “Por amar sin ley” sigue dando cátedra de elegancia siempre con ajustados atuendos en los que presume su envidiable figura. Aunque los favoritos de sus más de 500 mil seguidores en Instagram son los bikinis que destacan por sumarse a lo mejor de las tendencias y con los que demuestra que está dispuesta a romper las estrictas reglas al usar colores y estampados alejados de la temporada.

Microbikni rojo de Lourdes Munguia. Foto: IG @lourdes.munguia

“A mi edad no se vive para impresionar a nadie, se vive para ser feliz”, es el poderoso mensaje con el que Munguia acompañó su fotografía junto a la alberca en la que posa con un delicado bikini rojo que posee un diseño en triángulo para la parte superior con un escote profundo en “V”, mientras que en la inferior añadió brillo junto a los lazos que lo unen en la cintura.

Lourdes Munguia con looks rojos en verano

Tal y como sucede con el color negro, los rojos en todas sus tonalidades nunca pasarán de moda y llevarlos en las prendas resulta muy favorecedor para quienes lo eligen con su atuendo. Aunque algunos aún no se animan a usarlo por lo que puede transmitir al considerarlo agresivo en ciertas ocasiones, sin embargo, se puede lucir en pequeñas dosis hasta tomar confianza de él. +

Vestido rojo de Lourdes Munguia para sus vacaciones en la playa. Foto: IG @lourdes.munguia

La fuerza de este color es algo que conoce a la perfección Lourdes Munguia como experta en moda, y es que aporta emoción, valor y poder a quienes lo usan acaparando de inmediato las miradas. Un total look puede ser el mejor aliado para quienes buscan arrasar sin importar la ocasión y muestra de ello el vestido con escote "V" y brillo que usó la actriz durante sus vacaciones en Cartagena.

El rojo no sólo brinda poder a cualquier atuendo apoderándose de otros aspectos de la moda como el maquillaje con el color en los labios, las mejillas y las sombras de ojos; también en accesorios como en bolsas y zapatos. Y es que este tono brinda seguridad al hacer más atractivos a quienes lo usan, por lo que se modifica el comportamiento y mejora el estado de ánimo.

Para quienes aún no están dispuestos a llevarlo en un total look pueden optar por detalles en este color, en este caso los estampados serán el mejor aliado y como ejemplo el conjunto azul que llevó Lourdes Munguia con diseño de flores y falda larga con crop top de olanes en las mangas.