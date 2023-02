El camino al éxito: los 3 puntos de Mariel Salamanca para cambiar tu vida y perseguir tus sueños

Mariel Salamanca comenzó en el mundo del coaching prácticamente a ciegas. Y es que, hace poco más de 20 años, esta forma de desarrollo personal no tenía tanta información como ahora. De forma autodidacta, se anotó en talleres, conferencias, retiros y, poco a poco, encontró en esas herramientas la solución a sus propios problemas.

“A mis 18 años, me di cuenta que todos a mí alrededor parecían programados por el pensamiento de la carencia y limitación. Incluso yo misma, que no fue hasta que tuve una crisis espiritual y personal, que encontré la valía suficiente para sentirme diferente”, mencionó.

Fueron más de diez años los que tardó Mariel en transformar su realidad y disciplinarse para después poder guiar a otros hacia el mismo camino. Hoy se desempeña como coach, experta en ADN cuántico y ayuda a todo tipo de personas a destrabar aquello que les impide hacer lo que realmente les apasiona.

Su trabajo y su experticia en liderazgo y bienestar comenzó a hacerse conocido a través del programa de televisión panameño “Por Tu Salud”. Sin embargo, fue hasta el año 2015 cuando las redes sociales le dieron un real poder de expansión.

“Me di cuenta que podía vivir del coaching y que me podía beneficiar de él en el momento que no vi ningún tipo de limitación en la distancia. Comencé a hacer terapias online y allí comenzó el crecimiento. Esa ha sido mi única fuente de ingreso hasta el momento y me he sentido próspera, abundante y muy merecedora”, comentó.

La emprendedora logró en unos pocos años formar una comunidad de más de 170 mil seguidores en Instagram. “La mayoría de mis clientes son emprendedores que han dejado atrás un estilo de vida o un patrón de vida que los llenaba de insatisfacción. Las sesiones personalizadas son mi mayor pasión”, destacó.

Fue hasta el año 2015 cuando las redes sociales le dieron un real poder de expansión (Foto: Especial)

Un consejo y 3 tips para transformar tu vida

El mensaje que transformó en primer lugar su vida y que Mariel intenta día a día transmitir a los demás es que todos tenemos el derecho divino de estar sanos y ser exitosos. Por ello, la influencer dio un consejo para todas las personas, así como tres tips para aquellas que deseen comenzar a cambiar su vida.

Enfoca tu energía en ti, en aumentar tus capacidades y seguir edificando tu potencial para poder crecer. Puedes hacer journaling, escribiendo todo aquello que te genera paz y que también deseas soltar, si llegan pensamientos negativos permíteles llegar pero de la misma manera suelta y florece. Rodéate de personas que te sumen y nutran y evita comparaciones competitivas, tú eres uno con el universo porque tu poder de crear es intransferible.

“El consejo que les doy a todas esas personas que luchan por sus sueños es que no se rindan ante la primera negativa, porque esas cosas esculpen al ser humano. El éxito es una palabra que se construye, la vocación nace contigo. Debes esculpir la vocación para convertirla en un talento innato al que se le pueda sacar provecho”, sentenció.

Sigue leyendo:

Feng Shui: 3 objetos que tienes en casa y alejan la abundancia económica

¿Qué es el vacío existencial? 3 tips para combatir la sensación de que la vida no tiene sentido

"Se pierde la voluntad y se siente una pesadez", así afecta el burnout la vida de los trabajadores