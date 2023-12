3 nudos de bufandas para verte arreglada y cómoda este invierno

El Gobierno de México y el Servicio Meteorológico Nacional predijeron hasta 56 frentes fríos para la época invernal y los primeros descensos en la temperatura ya se resintieron en los primeros días de diciembre, incluso se prevén nevadas y caída de agua nieve en las partes más altas del país.

¿Cuáles son las partes que debes cubrir para no tener frío?

Por ello, las autoridades invitan a la población a tomar precauciones para evitar enfermedades estacionarias, hipotermia y complicaciones debido a las temperaturas gélidas. Por ello es importante mantener nuestro calor corporal y arroparnos de manera correcta, ya que el frío entra por los pies, cabeza, manos y cuello.

Si nuestra garganta no está bien cubierta o respiraros aire frío podemos enfermarnos debido a infecciones, inflamación, entre otros. Por ello es importante mantenernos bien abrigados con accesorios de invierno, pero no hay que perder el estilo. Si no te gusta usar muchas capas de ropa debido al bulto, te acaloras o no te cubre bien, checa estas recomendaciones.

Hay quienes prefieren estar a la moda y usar accesorios para el invierno de materiales como el cuero, en colores en tendencia, afelpados, tonos neutros o de marca. Sin embargo, hay que saber llevarlos para no vernos demasiado vestidos o con bultos que nos estorben o nos hagan sentir incómodos.

La bufanda es una de las prendas ideales para evitar el frío, pues podemos cubrir orejas, cuello y pecho para no sufrir las inclemencias del clima, algunos suelen arrastrarlas al no saber colocarlas de manera correcta, sobre todo cuando son muy largas. Hay algunos nudos que puedes realizar para cubrirte adecuadamente y que no se te caiga.

Lo ideal es vestir una bufanda ancha y de una tela que sea calentita y lo suficientemente larga para poder cruzarla sobre tu cuello. la puedes usar doblada a la mitad y pasarla por detrás de tu cabeza y hacia el frente. Puedes realizar tres tipos de nudos para lucirla en estos días nublados.