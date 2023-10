Si eres amante de la moda noventera, tienes que conocer estas chamarras que han regresado desde aquella época para conquistar el street style

Sin duda alguna, el clima nos ha indicado que el otoño comienza a llegar a la ciudad y es que ya podemos sentir como al pararte en el sol terminas quemándote por su intensidad, pero si buscas refrescarte en la sombra, el viento helado te hace sentir frío; para muchas personas, esta dualidad de climas es un impedimento para crear looks ya que, para que estos sean funcionales, deben llevar el abrigo adecuado para evitar el frío, pero no morir con el calor y aunque no lo creas, existe una prenda perfecta para ello: las chamarras.

Y es que usar chamarras es un complemento ideal para cualquier look, pero además son altamente funcionales ya que puedes combinarlas con otras prendas y quitártelas fácilmente cuando la temperatura comienza a subir; en el street style otoñal hemos visto distintas chamarras que se han vuelto tendencia, pero si eres fan de la moda vintage y en especial de la que conquistó los 90, tienes que conocer las chamarras que además de conquistar esa época, también han logrado trascender en el tiempo para convertirse en un clásico que continúa hasta nuestros días.

Estas chamarras se han convertido en un clásico dentro del mundo de la moda.

Fotografía: Pinterest.

3 chamarras noventeras que puedes usar durante el otoño

Los 90 nos brindaron una amplia variedad de estilos de chamarras que aún en la actualidad se siguen usando ya que estas prendas atemporales pueden ofrecer una nueva dimensión a tu estilo, agregando un toque retro y fresco a tu apariencia cotidiana; y es que no sólo cumplen su función al protegerte del frío, sino que también son símbolo de estilo y personalidad, convirtiéndose en clásicos de la moda que a pesar de los años que llevan existiendo, aún hoy pueden incorporarse a cualquier estilo. Si quieres convertirte en un ícono de la moda, aquí te dejo tres estilos de chamarra que además de ser ideales para el otoño.

Las chamarras fueron, sin lugar a dudas, una de las piezas más emblemáticas de la moda de los años noventa.

Fotografía: Pinterest.

Chamarras bomber para conquistar el street style

Las chamarras bomber fueron un elemento esencial del estilo urbano a finales de los ochenta y principios de los noventa y sorprendentemente han mantenido su popularidad a lo largo del tiempo; este tipo de prenda se caracteriza por su corte corto, mangas ajustadas y cintura elástica. No importa si te inclinas por una versión clásica o por una chamarra bomber oversized para un look más llamativo, pero al usarlas es seguro que lucirás con mucho estilo vintage de esa época, ya que estas chamarras se prestan para un look relajado pero con un toque de elegancia, y esta elección audaz puede destacar tu estilo personal de manera única.

Las chamarras bomber continúan siendo una elección de moda contemporánea que se inspira en la estética de los noventa y que ofrece un aspecto distintivo.

Fotografía: Pinterest.

Chamarra de mezclilla para un look relajado

Las chamarras de mezclilla se convirtieron en un auténtico símbolo de rebeldía en la década de los noventa, ya que fueron adoptadas por quienes buscaban expresar su estilo despreocupado y desenfadado, pero la noticia más emocionante es que estas chamarras nunca pasan de moda y continúan siendo una prenda versátil que puede encajar perfectamente en tu guardarropa, debido a que pueden adaptarse a una variedad de ocasiones y estilos. Ya sea que busques un aspecto casual y relajado o algo más formal, las chamarras de mezclilla te ofrecen la versatilidad y la moda de los años 90 para complementar tu vestuario actual.

La clave para darle un toque noventero a tu estilo es optar por chamarras con un ajuste oversized, lo que añadirá una dimensión adicional a tu look.

Fotografía: Pinterest.

Chamarras de cuero, un clásico en el mundo de la moda

Este emblemático atuendo se convirtió en un símbolo de rebeldía y estilo en esa década, y su influencia perdura hasta hoy, consolidándolo como un ícono atemporal en la moda, por lo que si buscas una chamarra que siempre esté de moda, la de cuero es, sin duda, la elección perfecta ya que su versatilidad te permitirá lucir elegante en cualquier ocasión, ya sea en una reunión casual o en eventos más formales. Hoy en día es muy fácil encontrar un modelo que vaya con tu estilo, desde aquellas con estoperoles y parches, hasta otras que pueden complementar cualquier look oversize.

Combínala con unos jeans ajustados y unas botas de cuero para un look atemporal y muy atrevido.

Fotografía: Pinterest.

Desde hace varios meses hemos visto que las tendencias de moda de los años 90 están experimentando un resurgimiento, y las chamarras son una parte esencial de esta tendencia retro, ya sea que elijas una chamarra de mezclilla, una bomber o una de cuero, estarás incorporando un elemento icónico en tu estilo y la clave para llevar estas chamarras con estilo en la moda actual radica en combinarlas con prendas contemporáneas y lograr un equilibrio entre lo retro y lo moderno.

