6 plantas para ahuyentar las envidias y malas energías de tu hogar

Hay plantas que nos ayudan a que en nuestro hogar predominen las energías positivas y además nos ayudan a eliminar todo lo negativo como las envidias. Y es que se cree que cuando una persona visita nuestra casa y oculta sentimientos de hipocresía y envidia estos se quedan en nuestro espacio, lo que hace que comiencen a presentarse conflictos o malas situaciones que antes no ocurrían, por ello es mejor prevenir y más vale tener estas hermosas plantas que además de ser excelentes para la decoración nos darán otros beneficios.

Las propiedades de las plantas son diversas, pero una de las principales es que nos brindan el oxígeno que necesitamos, algunas también absorben humedad y a muchas de ellas se les atribuyen propiedades místicas e incluso milagrosas. Y aunque no está comprobado científicamente, muchas personas confían en la energía de la naturaleza para eliminar males, por ejemplo la envidia.

¿Cuáles son las plantas de protección?

Si has detectado que últimamente las cosas no marchan bien en tu casa, hay conflictos y situaciones que antes no se presentaban, es momento de que actúes. Alguna de estas plantas te pueden servir para que empiece a fluir la energía positiva, pero es importante que las mantengas saludables, lindas y bien cuidadas ya que de lo contrario lo negativo volverá a tener lugar en tu casa.

Plantas protectoras del hogar

Sábila

El Feng Shui, atribuye a la sábila como una de las plantas con cualidades protectoras, además ayudan a renovar el aire y las energías y atrae las emociones positivas. Se dice que cuando esta planta crece con vitalidad y así se mantiene es porque está atrayendo la buena suerte, pero si en cuanto la llevas a tu casa se marchita es porque nos ha protegido absorbiendo la energía negativa, por lo que hay que renovarla.

Tomillo

Nuestros antepasados solían usar el tomillo para limpiar las energías y eliminar las vibras negativas como la envidia. Hoy en día, el tomillo sigue siendo una de las plantas predilectas para purificación de nuestra casa, también da protección al hogar y a sus integrantes. La puedes colocar al interior de tu casa o en el exterior.

Suculentas y cactus

Las suculentas y cactus, también conocidas como plantas del desierto, absorbe malas energías y aleja los sentimientos negativos, además también ahuyenta a las personas con sentimientos negativos. Otra increíble propiedad de ellas es que neutralizan las radiaciones de los aparatos electrónicos. La ventaja de esta especie es que hay de todos los tamaños por lo que puedes tener una en cualquier lugar, solo recuerda que son de sol y le debe dar al menos 2 horas al día.

Albahaca

No vas a creer cuántos son los beneficios de la albahaca, pues además de usarse para diversos platillos y bebidas, también tiene un gran poder que ayuda a la protección y limpieza de energías. A su vez atrae vibras positivas, dinero y abundancia. De vez en cuando puedes usar las hojitas de tu maceta para cocinar y esto además es muy positivo para nuestros alimentos.

Lavanda

La lavanda neutraliza las energías de cualquier espacio y absorbe pensamientos y emociones negativas, basta con que tengas una en tu casa para que comience a actuar, solo debes tener algo en cuenta el delicioso aroma de la lavanda es considerado como disruptor de sueño, por lo que no debes tenerla en tu habitación, es mejor colocarla en la sala o en el jardín.

Ruda

La ruda es considerada protectora y además de que puede usarse para infusiones también proporciona un aroma muy cálido y fresco. Esta planta ayuda a alejar la negatividad y promueve la vibra positiva. Considera que es una planta grande y se expande por lo que deberás darle un lugar espacioso.

Plantas de Interior contra la envidia

Algunas plantas con energía para eliminar las envidias es mejor tenerlas dentro de la casa, entre ellas la albahaca y la menta. Así que no olvides proporcionarles un lugar adentro de tu casa, puede ser en la cocina pues además te servirán para tenerlas a la mano en caso de que las necesites.

¿Qué es bueno para las envidias?

Otra forma con la cual puedes protegerte de las envidias y con la energía de la naturaleza es colocando un vaso de agua en tu mesa junto a un plato con un poco de sal de grano.

