La planta que está prohibido tener en casa si tienes un gato

Tener varios gatos en tu casa es una gran responsabilidad. Darles de comer, tener un espacio sano donde convivan y no corran peligro es algo que no puedes dejar pasar. Al tener plantas que adornan tu hogar debes tomar en cuenta que algunas de ellas pueden intoxicar a sus felinos si las comen con regularidad.

La flor de nochebuena, el eucalipto, los lirios y la marihuana son plantas que pueden dañar la salud de tu gato si comen sus hojas o ingieren los tallos. Pero la que más daño puede provocar a tu gatito es una planta de tulipán. Esta planta es hermosa y sirve de maravilla para decorar el hogar y hacerlo ver elegante con una sola flor, pero tu gato corre riesgo de envenenarse si se come sus coloridas hojas.

Un gato juega entre plantas y flores. Foto: freepik

Si tu gato come tulipanes se puede morir por intoxicación

Toma en cuenta que si tu gato se come cualquiera de estas plantas o un tulipán debes acudir de forma inmediata a tu médico veterinario de cabecera. Si tu gato come un tulipán puede sufrir irritación en la piel y ojos, vómitos, salivación intensa, diarrea, dolor abdominal, problemas respiratorios y un letargo que si no es tratado puede llevarlo a la muerte.

Una foto de un gato entre plantas. freepik

Si a tu gato le encanta mordisquear las hojas de las plantas, debes tener precaución o de plano prohibirlas en tu casa. Lo más importante es la salud de tu mascota, más que una planta haga lucir maravilloso tu hogar. Si necesitas más información sobre gatos puedes visitar el sitio web de Purina, ahí puedes hallar consejos y tips prácticos para tus felinos.

