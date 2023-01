¿Cómo limpiar un espejo? este es el truco definitivo para evitar manchas

Existen muchos trucos caseros con los cuales combatir desde esos "kilitos de más" hasta aquellos que no solucionan la vida al hacer más fáciles las tareas de limpieza como el usar un solo ingrediente para quitar el sarro del baño, o bien, aquellos consejos con los cuales dejar impecable una superficie (además de desinfectada y libre de bacterias). Uno de los más solicitados tanto en la red como de una persona a otra es cómo evitar esas manchas desagradables en el espejo a la hora de limpiarlo.

Y es que la superficie de un espejo al igual que la de los vidrios puede resultar muy problemática a la hora de tratar de limpiarla, pues de no hacerlo de la forma correcta puede dejar manchas que se notan a simple vista y pueden causar mucha frustración tanto en nosotros como en el resto de la familia. Afortunadamente existe un truco definitivo con el cual se puede prevenir todo lo anterior con mucha facilidad y sin demasiado esfuerzo.

Así que si estás cansado que al limpiar tus espejos de casa -que debes de tener colocados estratégicamente para no atraer la mala suerte- queden empañados, con marcas en las zonas en las que el trapo pasó e incluso se aprecien manchas de gotas de agua secas por no quitar el exceso de humedad de forma correcta, no dejes de leer porque esta información te interesa. Por supuesto, te hará la vida más fácil y además de ayudarte a tener un hogar impecable, lograrás tener las mejores selfie mirror y sin pasar la vergüenza de compartirlas en redes y que se note la suciedad.

Las esponjas para tallar también te pueden ser de mucha ayuda. (Foto: Pexels)

Así debes limpiar tus espejos para tener resultados efectivos

Un error muy común es mojar un trapo y tras exprimirlo llevarlo directamente a la superficie del espejo para después sólo darle una o dos pasadas, pues con esta técnica el caos estará asegurado y las manchas se robarán todo el protagonismo de la superfcicie; eso sin mencionar que las pelusas también pueden hacer de las suyas y quedarse "pegadas" sin mucho que se pueda hacer. Es por ello que hay que buscar otras alternativas, como este efectivo truco.

Sin importar si se trata de un espejo de tamaño pequeño o de uno grande, lo ideal es limpiarlo por zonas, ya que de esta forma se previene la evaporación o que el agua y otros productos se sequen hasta ocasionar la aparición de manchas. Por otro lado, es importante siempre tener a la mano una franela que no desprenda pelusas, un trozo de papel seco o servilletas de cocina.

Con tu franela limpia y seca pásala por toda la superficie del espejo para preparar la superficie quitando todo el exceso de polvo que se acumula. Con ayuda de un rociador moja el espejo (recuerda hacerlo por zonas) con agua y jabón en polvo bien disuelto; para este paso algunas personas optan por usar agua tibia. Ahora pasa la franela sobre las áreas mojadas con el preparado para esparcir el producto. Mientras que para evitar la aparición de manchas, inmediatamente después se debe pasar la servilleta de cocina para retirar el exceso de producto y así conseguir una superficie resplandeciente.

SIGUE LEYENDO

Hogar: 3 trucos para tener olor a "limpio" todos los días

Ropa de paca: así debes lavarla antes de usar para evitar enfermedades

Conversation pit, la tendencia de los años 60 con la que querrás remodelar tu sala