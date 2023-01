Algoritmo de Salud

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se recalca que la expansión de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la interconexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento.

Dentro de la agenda de las Naciones Unidas (ONU) 2030 sobre los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) se incluye en el ODS 3: La Buena salud y el bienestar, donde se señala que “la Interacción directa con el paciente, la informática sanitaria y la telemedicina pueden mejorarse mediante una mayor conectividad”.

Cabe destacar que desde el año 2017, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pusieron en marcha la asociación Salud Digital para África, por medio de la cual se impartió capacitación en materia de salud digital a más de 15 países de África. Además, en el marco de la iniciativa Be He@lthy, Be Mobile, se han realizado proyectos en diversos países sobre sanidad móvil. Las normas de la UIT, presentes y futuras sobre sistemas multimedios, elaboradas en colaboración con otras organizaciones, también facilitarán el despliegue generalizado de aplicaciones digitales de salud, en particular en el ámbito de la telemedicina e imágenes médicas a distancia.

De tal forma la OMS recalca y exhorta a los países miembros, entre ellos México, mantener el contexto de la salud digital y la utilización de tecnologías digitales para mejorar la estructura sanitaria, lo que quedó establecido, de igual forma, en la Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025, mediante la cual se apoya y da respuesta a la creciente necesidad de aplicar tecnologías digitales para abordar las necesidades en salud y ampliar sus avances, encaminados a lograr la cobertura sanitaria universal, entre otros objetivos que van de la mano con el Desarrollo Sostenible.

En este episodio de Algoritmo Salud, nuestros invitados, el Doctor Ángel Ólvera y Pablo Corona, abordaron la importancia que tiene la Agenda Digital de Salud en México, específicamente en cuanto a la transformación digital de médicos y todos los actores participantes en el sector salud de nuestro país. Al respecto se hizo hincapié en la divulgación y la implementación del uso del expediente clínico electrónico, receta electrónica y la consulta virtual, entre otras herramientas digitales.

