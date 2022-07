Mal aliento: 5 hábitos que lo provocan

El mal aliento es uno de los principales problemas de salud a los que miles de personas se enfrentan todos los días y aunque algunas veces puede pasar desapercibido para el propio paciente, hay otras en las que se hace más que presenta causando incomodidad, inseguridad e incluso llegar hasta el punto en el que se desarrolle estrés o ansiedad por no poder combatir el problema. De hecho, muchos pacientes recurren a remedios caseros o soluciones rápidas como chicles o pastillas sin tratar de erradicar la afección de raíz.

Por supuesto, las principales razones para detonar el mal aliento son algunas enfermedades e infecciones en la boca y zonas aledañas; sin embargo, pocas personas son conscientes que también puede iniciar por algunos alimentos e incluso por hábitos diarios que de controlar también pueden ayudar a eliminar esta afección médicamente conocida como halitosis. Así que si ya probaste de todo, incluyendo una higiene dental perfecta, visitas al dentista y productos que prometen erradicarla, tal vez debas comenzar a implementar otras técnicas.

Algunas de dichas técnicas se relacionan precisamente con los principales hábitos que pueden provocar halitosis; sin embargo, antes de ponerlas en práctica recuerda que es fundamental buscar ayuda profesional, pues en muchas ocasiones este problema suele ser la antesala de enfermedades graves que sólo un médico capacitado puede detectar.

Comer especias

La alimentación es una de las primeras causantes del mal aliento y una de las últimas en atender, aunque existen muchos alimentos que pueden detonar este problema, aquellos ricos en especias son los que mayor responsabilidad tienen y entre ellos destacan las cebollas y el ajo, pues "después de digerirlos, los alimentos ingresan en el torrente sanguíneo, son transportados a los pulmones y afectan el aliento", detalla Mayo Clinic.

Es por ello que una buena higiene siempre es importante, y es que "la descomposición de partículas de alimentos en los dientes y alrededor de ellos puede aumentar la cantidad de bacterias y causar un olor desagradable".

Una buena higiene bucal puede marcar la diferencia. (Foto: Pexels)

Reflujo

Michas personas suelen tener reflujo y aunque existen medicamentos para controlarlo, una de las consecuencias es el mal aliento, en especial cuando se trata de un problema crónico, mejor conocido como reflujo gastroesofágico.

Fumar

Aunque no lo creas, fumar también se asocia con este problema, ya que provoca un olor especial y poco agradable en la boca, por si fuera poco el tabaco se asocia con otros problemas de salud e incluso puede llegar a ocasionar infecciones en las encías, mismas que también pueden ocasionar el mal aliento a causa de las bacterias.

Medicamentos

Otro hábito es el consumo de medicamentos, pues si bien es cierto que se necesitan para atender otros problemas de salud, pueden ocasionar mal aliento. Es por ello que la recomendación siempre es preguntar al médico cuáles son los efectos secundarios y en caso de detectar el mal aliento, preguntar de qué manera se puede atender sin suspender el tratamiento o incluso cambiarlo por otra alternativa.

Problemas de salud sin atender

Como se ha señalado arriba, otros problemas de salud pueden ser las principales razones por las cuales se detone un hedor desde la boca y otro de los hábitos muy comunes es identificar algunas afecciones en áreas como la boca, nariz y garganta que no se atienden y traen como resultado el mal aliento.

"El origen del mal aliento pueden ser pequeñas piedras que se forman en las amígdalas y se cubren de bacterias, lo que produce olor. También las infecciones o la inflamación crónica en la nariz, los senos paranasales o la garganta, que contribuyen al goteo nasal posterior, pueden provocar mal aliento", explica el sitio.

Pide consejos a tu dentista para tener una buena higiene. (Foto: Pexels)

Mala higiene bucal

El último de los hábitos que pueden ocasionar este problema son aquellos relacionados a una mala o falta de higiene bucal, pues la falta de cepillado o de hilo dental ocasiona que las partículas se mantengan en la boca y dientes hasta descomponerse y ocasionar el mal aliento; a eso se le debe añadir aquellas ocasiones en las que se consumen alimentos ricos en especias.

Por supuesto, la halitosis no es lo único a considerar al no cuidar la higiene de la boca y es que la acumulación de estar partículas también puede ocasionar que en los dientes se forme placa, es decir, "una película incolora y pegajosa formada por bacterias" que de no retirarse daña las encías hasta desarrollarse periodontitis; mientas que en la lengua o dentaduras postizas también pueden ser la causa de esta afección si no se les limpia de forma correcta.

De acuerdo con Mayo Clinic, sitio especializado en medicina, erradicar el mal aliento no sólo se basa evitar los hábitos anteriores, sino también en mejorar la higiene bucal y para ello lo ideal es "realizar cambios en tu estilo de vida, como cepillarte los dientes y la lengua después de comer, usar hilo dental y beber mucha agua" y si nada de lo anterior funciona, es momento de visitar al dentista para identificar el problema e incluso "es posible que él te derive a un médico para encontrar la causa del olor".

