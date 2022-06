¿Qué sucede si tomamos piña por la noche?

El consumo de fruta debe ser elemental en la vida de toda persona, con el objetivo de aprovechar todos sus beneficios y mejorar la salud. En el caso de la piña, además de todas sus propiedades, se trata de una de las frutas más refrescantes, ideales para el verano. Entonces hoy te contaremos más sobre ella, analizando un mito vinculado a su consumo nocturno, ya que supuestamente engorda.

Profesionales de la nutrición recomiendan no consumir por la noche alimentos de alto índice glucémico y en este grupo entran algunas frutas, como la piña. Es que esta fruta, al tener un índice glucémico alto, crea un pico de azúcares en la sangre que si sucede durante el día no habrá inconvenientes porque sirve como combustible, pero, por la noche, el cuerpo no puede quemar esas calorías, así que los azúcares en la sangre terminan convirtiéndose en grasa.

En consecuencia, se sugiere su consumo durante el día, más precisamente en la mañana, debido a que el desayuno es el momento del día en donde podemos consumir alimentos con alto índice glucémico sin ningún problema porque tenemos todo el día para gastar esas calorías e impedir que se conviertan en grasa. Aunque esto no significa que la piña no pueda comerse durante la noche, pero tampoco debe ser un hábito.

Distintos estudios han demostrado que la piña es una fruta saludable que aporta tan sólo 48 kilocalorías por cada 100 gramos, y tiene un contenido en fibra de 1,4 gramos. El 89% de su composición es agua y es muy rica en vitaminas A, B1 y C. A esto hay que sumar que aporta potasio, magnesio y hierro, esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.

Por otro lado, la piña será una aliada para la salud porque regula la circulación en el hígado y gracias a su alto contenido en vitamina C, fortalece el sistema inmune. Por último esta fruta es muy beneficiosa para la piel ya que mejora la cicatrización de las heridas y las quemaduras, y acelera el proceso de curación.