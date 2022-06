¿Qué es la moda sustentable? Tiktoker experta responde cómo se genera y cuáles son sus ventajas

La moda sustentable es un movimiento que ha ganado mucha importancia en los últimos años, en especial en redes sociales, donde decenas de personas comparten contenido sobre el tema para crear conciencia y dejar atrás las prácticas de consumismo extremo, pues involucra una serie de problemas que van desde los relacionados al medio ambiente hasta aquellos en los que involucran los derechos de los trabajadores, que en muchas ocasiones laboran en pésimas condiciones de trabajo.

En un momento en el que tomar consciencia por los derechos de las personas y el cuidado de nuestro planeta, El Heraldo Digital conversó con la tiktoker Salma Ruelas, mejor conocida como "Nosoyfast", quien por medio de publicaciones en TikTok e Instagram busca dar a conocer qué es la moda sustentable, cómo se genera, cuáles son las ventajas y cómo se puede tener un clóset libre de violencia e impacto ambiental importante.

Salma Ruelas es experta en moda sustentable. (Foto: Cortesía)

¿Qué es la moda sustentable?

De acuerdo con la maestra en Moda Estilismo y Medios Audiovisuales por la UC3M y Conde Nast College Spain, la moda sustentable puede llegar a ser más compleja de lo que se cree, ya que involucra muchos temas de interés social. Por supuesto, explicarla también incluye otros factores, ya que en muchas ocasiones se piensa que se trata de un movimiento opuesto y en contra del fast fashion, es decir, aquella rama de la moda que involucra las tendencias del momento y que se suele ligar a la contaminación y la explotación laboral.

"La moda sustentable es una es un movimiento de la industria de la moda que busca la igualdad y la justicia para los recursos y la sociedad, es decir, en la moda sustentable no estamos tratando de erradicar la moda rápida porque no le queremos quitarle a nadie, porque no queremos eso a final de cuentas, porque la moda rápida quieras que no, sí tiene sus cosas malas pero también tiene sus cosas buenas, por ejemplo le da mucha accesibilidad a la gente a la industria de la moda", detalló Salma Ruelas a este medio.

Sin embargo, sí se busca generar un menor impacto ambiental y velar por el bienestar de las personas que se encuentran en las fábricas de ropa. "Lo que intentamos buscar con la moda sustentable es que aparte de que todo el mundo tenga acceso a la moda y que todos podamos expresarnos a través de la moda, que sea de manera justa y que no perjudique que no se lleve de encuentro al planeta ni a los trabajadores", agregó.

Este pensamiento se generó como una manera de darle una perspectiva a los consumidores en la que se advierte que no está mal consumir las tendencias del momento, pero siempre tomando en cuenta cuál es el impacto que hay detrás, es por ello que con este movimiento se ofrece una solución para que la sociedad pueda "exigirle a las empresas para que tengan una cadena de suministro sustentable, les den un un salario digno a sus trabajadores y condiciones de trabajo dignas".

Sobre lo anterior, la creadora de "Nosoyfast" precisó que entre las principales ventajas de la moda sustentable destaca "la lucha por la justicia la igualdad y la sustentabilidad dentro de los procesos de la moda de diferentes maneras, pues un error con el que se suele relacionar a esta corriente es que sólo es posible realizarla desde el privilegio, algo que Salma desmiente, pues afirma que todas las personas se pueden sumar al movimiento aun con un consumismo del fast fashion.

"Con mi mensaje que lo que yo quiero lograr es que hay que olvidar esa parte de que la moda sustentable es desde el privilegio porque está un poco mal parafraseada. No es que las moda sustentable sea para gente con privilegios, es que los productos que son cien por ciento sustentables, creados con materiales sustentables son más caros y eso si está dentro de un privilegio, pero la moda sustentable no solamente abarca esos productos", destacó.

¿Cómo se genera la moda sustentable?

Actualmente existen muchas marcas de ropa que son transparentes y especifican cuando sus colecciones son cien por ciento sustentables, es decir, que fueron fabricadas de manera sostenible tanto con el medio ambiente como con buenas condiciones de trabajo; sin embargo, como advierte la tiktoker, en la mayoría de los casos las prendas tienen costos más elevados que las vuelven poco accesibles para todo el mundo.

Pero algo que es importante aclarar es que para tener un guardarropa sustentable no sólo hay que recurrir a estas colecciones sustentables, pues desde el faast fashion también se puede implementar siempre desde una compra consciente y no sólo basada en las tendencias. Asimismo, darle segundas y terceras oportunidades a la vida de una prenda puede ayudar a seguir este movimiento.

"La moda sustentable también abarca moda de segunda mano, abarca productos de marcas locales, abarca que sea el que tenga la marca una producción bajo pedido, una producción consiente, etcétera", señaló.

Es por ello que entre las ventajas de la moda sustentable también destaca que no siempre tiene que ser más caro un producto para invertir en él, pues existen múltiples opciones para ser responsables con lo que se consume y por lo que se lucha, que en el caso de este movimiento es la justicia social y ambiental.

¿Cómo se puede iniciar en la moda sustentable?

Aunque la tiktoker tiene muchos videos sobre cómo iniciar en la moda sustentable, compartió con El Heraldo Digital algunos consejos para sumarse a este movimiento y armar un clóset responsable, ya sea con prendas 100 por ciento sostenibles, de segunda mano o del fast fashion, pero que tendrán una vida útil y larga.

"Mi primer consejo siempre cuando quieres unirte o quieres hacer algo a favor de la moda sustentable siempre es paso a paso, o sea, esto de la moda sustentable es poco a poco, un error muy común que yo cometí es querer ser todo querer ser la salvadora la cien por ciento sustentable y la verdad no es viable", aclaró.

Es por ello que de tener un guardarropa repleto de fast fashion, lo ideal es hacer una limpieza, pero no sacando todo "de golpe" ya que no es sustentable, sino considerando qué sí se usa y qué no, además que cuando se compra ropa, en especial cuando los recursos sólo permiten ir por fast fashion, "ir adaptando tu clóset a tus posibilidades económicas".

Por supuesto, siempre se pueden implementar otras formas de ser responsables con lo que se compra y sobre ello, Salma Ruelas destaca:

Limpiar el clóset considerando qué no se ha usado en 6 meses

Comprar la ropa según las posibilidades económicas

Seguir comprando moda rápida, pero de manera consciente

No comprar por ver las cosas en redes sociales o recomendaciones de influencers

Antes de comprar, pregúntate si necesitas esa prenda o es por impulso

Darle buen uso a la ropa hasta que termine su ciclo de vida

Rediseñar una prenda

Nunca tirar a la basura las prendas; hay que llevarlas a centros de reciclaje, incluyendo la ropa interior

Cuando termine el ciclo de vida de una prenda, hay que reciclarlo o venderlo para que sea de segunda mano

Hacer limpieza en redes sociales y evitar cuentas que promueven el consumismo

Finalmente, Salma recuerda que "todos podemos aportar en la moda sustentable desde nuestra posibilidad, siempre y cuando tengamos ganas de hacerlo. El consejo es lánzate a ello, empieza desde donde tú prefieras; si es comprando fast fashion de manera consiste, dale; si es ya comprando marcas sustentables con productos reciclados, dale; si es vendiendo o comprando ropa de segunda mano, perfecto; si es predicándolo en redes sociales, incorporando a tu día a día también está perfecto. No hay reglas para la moda sustentable por eso es para todos".

