Mirelle Acquart platica sobre el impacto de la moda sostenible

La sustainable Fashion Planner, Mirelle Acquart estudió la carrera en Relaciones Internacionales UNAM-FCPyS, tienen 11 años de experiencia en impactos socio-ambientales de la industria textil y en la investigación y promoción de la moda ética como una alternativa sustentable en la industria global de la confección.

Estudió la carrera en Relaciones Internacionales UNAM-FCPyS. Foto: Cortesía

¿Qué es Ethical Fashion?

Es un sistema de consultoría, capacitación, evaluación y reconocimiento de la Gestión Sostenible especializado para la industria textil, de la confección y moda en México. Impulsamos soluciones para la mejora de procesos, productos y servicios en la cadena de producción, distribución y comercialización.

Fomentamos y apoyamos una cultura del aprendizaje y la innovación en materia de sostenibilidad aplicada a la industria textil y de la moda. Además, desarrollamos redes de colaboración basadas en un modelo de economía circular.

Es un evento anual dedicado ofrecer una visión sobre el lugar que ocupa la sostenibilidad. Foto: Cortesía

¿Qué es Go Ethical?

Es un evento anual dedicado ofrecer una visión sobre el lugar que ocupa la sostenibilidad en la industria textil y de la moda en México y América Latina. Damos a conocer las mejores oportunidades para la región y lo hacemos inclusivo, de manera que todos las perdonas logren acuerdos para la cooperación y el desarrollo sostenible de la industria.

Reunimos a personalidades del sector y afines: empresarios, emprendedores, consultores, expertos e interesados en proyectos de la industria creativa y del estilo de vida sostenible.

Nos interesa que la gente empiece a conocer y sea más consciente de lo que significa la responsabilidad y que empiecen a trazar sus planes.

https://www.instagram.com/p/CFK_WIADnd5/?utm_source=ig_web_copy_link

¿Cómo podemos hacer sostenible la industria de la moda?

Se habla mucho de moda sostenible, moda ética, moda ecológica y moda rápida y convencional, esto lo que hace es dividir y descalificar a quienes no tienen una conciencia en cuanto al tema de sostenibilidad. El hablar de hacer sostenible la moda implica hacer sistemas de cadenas de suministro éticas, transparentes, de menor impacto ambiental negativo, de mayor impacto social positivo, de uso eficiente de los recursos planetarios ya sean naturales o físicos, del talento humano, para que se puedan generar sistemas de consumo de disposición resiliente y circular. Se habla mucho de moda sostenible, moda ética, moda ecológica y moda rápida y convencional. Foto: Cortesía

¿Cuál es el principal problema al que se enfrenta un diseñador cuando decide crear sus colecciones bajo las premisas de moda sustentable o ecológica?

El entender que es verdaderamente sostenible, la mayoría piensa que por utilizar un material de menor impacto ambiental ya es una marca sostenible. El material es un componente muy importante porque es la pieza base con la que partimos para poder darle forma a una prenda, pero solo constituye un elemento de muchos otros elementos que tienen que ver para realizar una empresa considerada social y ambientalmente responsable. Que tienen que ver con esta utilización eficiente de los materiales, incluso de la eficiencia de recursos energéticos, hídricos, el uso de los materiales para el tema de los acabados y conocer cómo se va a estampar una prenda, las habilitaciones, el ciclo de vida del producto, de manera que esa información la transmitan al público. El consumidor tiene una parte muy importante, ya que el 50 % de impacto ambiental se lo puede llevar la fase de producción y la otra parte se la lleva el a su hogar. El consumidor debe entender de qué material está hecho, que cuidados debe tener y después de tiempo como desecharla. Este debe saber la responsabilidad que conlleva tener un producto a la venta y debe explicarle al comprador como usarlo.

https://www.instagram.com/p/CFft-B6DjfB/?utm_source=ig_web_copy_link

¿El precio es más elevado a la hora de fabricar con materiales sustentables?



Si, actualmente lo que está en el mercado no lleva implicado el valor real de lo que cuesta generar una prenda. Actualmente el mercado global y el mexicano tienen muchas prendas con materia prima de calidad deficiente, que dura poco tiempo. Al final el consumidor está pagando piezas desechables y tendrá que invertir en nueva. Cuándo tú consumes ropa de materia prima de buena calidad con mejores costuras y acabados, su duración será mayor y su precio será un poco más elevado en el punto de venta porque incorpora todas estas necesidades e impactos positivos tanto en el ambiente y en la sociedad.

Más allá del costo es darle un valor y entender el costo ambiental y social que requiere una prenda con estas características. Pero definitivamente esta ropa va a enamorar al usuario que las adquiera.

https://www.instagram.com/p/BqA5dAplKYh/?utm_source=ig_web_copy_link

¿A qué retos te has enfrentado profesionalmente?



El principal es que inicie a emprender a muy corta edad, yo desde el 2007 hablaba de estos temas que apenas en estos últimos años se han convertido en tendencia. Yo quería platicarle a todo el mundo sobre este tema. Al principio la gente no entendía, uno de los retos fue tener la paciencia y hacerle entender a las personas la pasión que tengo por la industria de la moda. Muchas personas me cerraron las puertas porque en ese entonces no se entendía que era la sostenibilidad, para mí más allá de ser un proyecto profesional que construye mi base sólida es parte esencial de mi vida. M i propósito es concientizar a las personas de lo importante que es cuidar a nuestro planeta. Mi objetivo es que los líderes de opinión me escuchen y generen estos cambios en beneficio de nuestra sociedad.



Nuestra historia textil es tan grande que tenemos la oportunidad de generar proyectos económicos que impacten de manera positiva en México, esto va a generar un desarrollo económico en nuestro país muy importante. Debemos hacerlo de manera sostenible pensando en las aplicaciones ambientales y darle valor que merecen los seres humanos.

https://www.instagram.com/p/CFNtW5xD9ex/?utm_source=ig_web_copy_link

¿Qué servicios pueden encontrar en Ethical Fashion?



Nosotros manejamos un portafolio con materiales de menor impacto ambiental, que tienen que ver con la agricultura orgánica y los otros son de reconversión de economía circular. Utilizamos pet, poliéster y nylon regenerado, es muy importante recuperar y reciclar esta materia prima para disminuir la basura en los océanos y reconvertirla en un nuevo material.

Contamos con materiales de nueva generación como: biosel que es un material biodegradable, es la pulpa de madera certificada como el abeto y el pino que tienen muchas propiedades. Lo que genera que las comunidades que habitan en el bosque puedan vivir de él, pero al mismo tiempo siga siendo una materia prima similar al algodón.



Otro material es el bambú que tiene implicaciones ambientales como uso de agua, con la naranja y el plátano se han generado hilos, el material piñatex surgió por medio del bagazo de la piña. Hay materiales provenientes de la cafeína de la leche, de la tela de las arañas, de los hongos y de muchos más materiales más.

Hemos hecho alianzas con distintos proveedores para poder acercar estos materiales a los interesados a cantidades más accesibles para pequeñas y medianas empresas.

https://www.instagram.com/p/CFQmcbzDqB7/?utm_source=ig_web_copy_link

¿Qué consejo les das a las nuevas generaciones que quieren emprender en la industria de la moda?



Que le pierdan el miedo a innovar e inviertan en nuevas tecnologías y que generen una comunicación más estratégica. La sostenibilidad implica tiempo, dinero y esfuerzo, pero definitivamente el retorno de impacto social positivo y económico va a ser trascendental hoy en día.

https://www.instagram.com/p/CAUIw0ODy8u/?utm_source=ig_web_copy_link

¿Cómo ha sido tu manera de trabajar en esta cuarentena?

Ha sido de manera digital, todos los momentos de crisis siempre nos llevan a buscar nuevas oportunidades y hacer más creativos, eso lo hemos visto a lo largo de la historia en la segunda guerra mundial. En la primera guerra mundial y en los tiempos de recesión económica la gente se tiene que volver más creativa y apostar por nuevas formas de hacer las cosas.

Nuestros usuarios, clientes y colaboradores han apostado por las herramientas digitales para informatizar, trazar y hacer más planeación de códigos de conducta de uso para los trabajadores. Tenemos un equipo de consultores y de redacción que nos apoyan a generar todo el material. Los martes, miércoles y jueves hablamos de estrategias que impactan en lo global; pero al mismo tiempo tienen un aspecto local para México muy importante, hablamos de temas de evolución, de modelos de negocio de materiales en estrategias comerciales y de tendencias.

https://www.youtube.com/watch?v=KFNCOdZPlj0

¿Crees que el covid cambio la industria de la moda?



Si, en muchos sentidos le va a dar nuevas oportunidades, grandes casas de moda ven esta pandemia como una oportunidad de poder corregir lo superfluo, se han dado cuenta de que el usuario necesita otro tipo de productos que lo acobijen y que lo hagan sentir más seguro. El sistema compulsivo de comprar sin reparo, no es rentable, sostenible, ni viable creativamente. Estos tiempos de lentificar el sistema de diseño, producción y comercialización van a dar la oportunidad de ser más creativos, mejorar la calidad visual en las próximas colecciones. A nivel de impacto ambiental, social y económico va a repercutir, probablemente exista una colaboración científica para nuevos materiales que también poseen propiedades antibacterianas, anti fluidos que generen fibras sensibles al calor y al frio o que estén ligadas al lujo de la biotecnología. Genera un nuevo siclo para la inversión creativa y científica de la industria de la moda. Genera un nuevo ciclo para la inversión creativa y científica de la industria de la moda. Foto: Cortesía

¿Qué proyectos tienes para este año?



El seguir con planes de desarrollo para la industria de la moda, nos encantaría acercarnos al sector público para comenzar un trabajo de investigación y de desarrollo en el tema de políticas públicas para la sostenibilidad de la industria textil. Seguir trabajando en las memorias de sostenibilidad y los planes de gestiones sostenibles para las empresas que nos están buscando actualmente.

https://www.instagram.com/p/CDPSoq4jEXW/?utm_source=ig_web_copy_link

Por Isis Malherbe

