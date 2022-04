Síndrome del padre ausente: ¿Qué es y cómo los afecta?

¿Qué es el síndrome del padre ausente? De acuerdo con un académico de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa, esta condición es la ausencia de la figura paterna dentro de la familia tradicional básica. En México, el 40% de los hogares está conformado solo por la madre.

Aunque la figura materna provee de aquello que el hijo necesita, el vínculo entre padres e hijos durante los primeros años de vida es primordial y se debe mantener (incluso si son de padres divorciados). En la infancia se necesita de un referente para crecer, ya que estas relaciones familiares nos definen, nos ayudan a autovalorarnos.

El padre es elemental para el desarrollo de su hijo, ya que su rol familiar de acuerdo con los expertos es el de establecer límites, orden, estructura y a que se arriesgue un poco más. El papel de la mamá es el de cuidarnos, protegernos, enseñarnos y sensibilizarnos, pero la ausencia paterna impacta negativamente en la infancia.

¿Cómo afecta el síndrome del padre ausente? Síntomas

La ausencia del padre no siempre es por una separación, abandono o por fallecimiento. Muchas veces el padre recahza a su hijo, se desvincula de su crianza o manutención, no tiene lazos afectivos o muestra un comportamiento violento. El número de madres solteras a aumentado en los últimos años, aunque no sea por elección.



El síndrome del padre ausente afecta la personalidad del niño y causa heridas emocionales a nivel autotestima, seguridad personal, capacidad de logro, conocer límites, habilidades para defenderse o relacionarse. Estos son algunos de los síntomas: