3 frutas que puedes consumir en la noche antes de dormir

Dormir se considera uno de los placeres más importantes para el ser humano ya que es donde el cuerpo se relaja y recupera energías para el día siguiente. Lo recomendable es dormir más de siete horas para un buen descanso. Además, hay diversos alimentos que contribuyen a conciliar el sueño fácilmente y que pueden consumirse antes de cerrar los ojos.

Para evitar complicaciones con la salud, es importante consumir alimentos saludables y llevar adelante una dieta equilibrada con alimentos que no tengan grasas, sean bajo en carbohidratos y contengan proteínas y minerales. La Organización Mundial de la Salud aconseja un consumo mínimo de 400 gramos de frutas diarias o cinco porciones de 80 gramos. Entre los beneficios más importantes que trae el consumo de frutas se destacan: mejor salud mental, vida más larga, previene enfermedades cardiovasculares, menor riesgo de contraer cáncer, diabetes, hipertensión, entre otros.

Consumir frutas antes de dormir evita enfermedades cardiovasculares

Tanto médicos como nutricionistas recomiendan comer tres horas antes de dormir para que el organismo haga su digestión y evitar por ejemplo una acidez estomacal. Las frutas son un alimento importante para consumir durante la noche y se destacan: la manzana que tiene pocas calorías y un alto contenido de fibra y combate la acidez. En segundo lugar, las cerezas que ayudan a conciliar el sueño y aportan nutrientes al organismo. Por último y quizás uno de los menos habituales es el kiwi ya que ayuda a combatir diversas enfermedades y tiene la función de ser autoinmune y antioxidante.

Si bien lo aconsejable es dormir más de ocho horas, muchas personas no lo logran debido a que deben cumplir una serie de obligaciones y quizás no tienen el tiempo para hacerlo. El portal web Medline Plus destacó algunas recomendaciones para mejorar el hábito del sueño y en las mismas se destacan tomar siestas, mantener las luces prendidas o una buena iluminación en el trabajo.

El consumo de frutas contribuye a dormir mejor

Por otra parte, y acompañado del consumo de frutas, se recomienda consumir cafeína solo al inicio de la mañana, evitar el estrés, no dormir durante todo el día, realizar actividad física de manera regular y tener una alimentación balanceada. Además, se debe establecer un horario de sueño.