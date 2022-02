Obesidad en perros: Así puedes cuidar la salud de tu mascota

La obesidad y el sobrepeso no son exclusivos de los humanos, pues los perros también pueden llegar a desarrollarlas por falta de actividad física o consumo excesivo de comida. Es por ello que así como cuidas y proteges a tu familia con los alimentos más saludables, tu lomito también merece esos cuidados para procurar su bienestar.

Recuerda que las mascotas no son cosas ni objetos, son seres vivos que requieren muchos cuidados y entre ellos destacan aquellos que prevengan enfermedades que pongan en riesgo su vida. Y si no tienes idea de por dónde empezar o si un veterinario ya le diagnosticó sobrepeso u obesidad a tu can, te contamos todo lo que debes de saber.

(Foto: Pexels)

¿Cuáles son las razas de perros más cariñosos?

¿Qué es la obesidad en perros?

Los expertos han definido la obesidad en perros como una enfermedad nutricional, es decir, que el animal no tiene su peso ideal, pues sus niveles corporales están arriba de los recomendados según su genética, raza, edad y la actividad física que realiza diariamente, por señalar algunos factores.

Y al igual que en los humano, el no cuidar el correcto peso, en los animales el sobrepeso u obesidad también pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, dermatosis, hipertensión y problemas hepáticos. entre otras. Además, los médicos veterinarios destacan que debido a esta larga lista, la esperanza de vida también se ve disminuida.

De acuerdo con la académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Ylenia del Carmen Márquez, esta problemática puede relacionarse directamente con los dueños responsables de los perros, pues en muchas ocasiones los canes reciben bocadillos de lo que las personas comen. Asimismo, destaca que la falta de actividad física puede ser otro factor importante, ya que no queman por completo las calorías que deberían.

(Foto: Pexels)

Recomendaciones para cuidar la salud y bienestar de tu lomito

Como habrás notado, una de las principales razones que pueden afectar el peso de tu mascota es la ingesta excesiva de calorías, por lo que el primer paso para comenzar a cuidar su salud es fomentar una dieta saludable y afortunadamente muchas marcas de comida para perro tienen formulas especiales con las que puedes regular su peso.

Recuerda que lo ideal es visitar a un veterinario que te ayude a determinar si tu perrito sufre de obesidad y que además te indique cuál es el mejor alimento que le puedes dar y en qué ración. Pues no es lo mismo tener una mascota de raza pequeña a una grande. Asimismo, es importante destacar que hay ciertas razas que son más propensas que otras a aumentar de peso muy rápidamente entre las que destacan el terrier escocés, golden retriever o labrador.

Por otro lado, la actividad física es muy importante y para ello no hay mejor forma que jugar con ellos a sus juegos preferidos como aventarles la pelota hasta que se cansen, además de los paseos diarios, pues la recomendación ideal es que salgan a caminar al menos dos veces al día.

Las caminatas diarias, además de ayudarlos a prevenir la obesidad, son la mejor forma para reducirles el estrés de estar encerrados en casa todo el día.

SIGUE LEYENDO

5 alimentos con los que puedes prevenir la obesidad

Este es el pescado que debes consumir para aumentar la masa muscular

Adiós al estreñimiento, con estos 7 alimentos que mejoran el sistema digestivo