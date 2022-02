Literatura Infantil: Los mejores libros para leer este 2022

¿Por qué leer es bueno? Algunos expertos aseguran que la lectura beneficia a los niños, pues a través de las historias son capaces de reconocer sus propias emociones. Qué los hace felices, qué los hace tristes, qué les interesa, qué les da miedo, lo que los ayuda a tener un mejor control sobre las mismas, además de ayudar a desarrollar su inteligencia emocional y social.

Desarrollar el hábito de la lectura no es fácil, pues los niños a cierta edad se distraen fácilmente o pueden no entender el libro que están leyendo. También debes tomar en cuenta que no debe ser una actividad impuesta, pues no la disfrutarán. Es importante buscar qué le gusta y comenzar con lecturas pequeñas que tomen solo unos minutos al día.

Escoger un libro para niños requiere un tema adecuado a su edad, que puedan entenderlo, que sacie su curiosidad por saberlo todo, que su lenguaje sea entendible para ellos y que fomente su imaginación. Checa las recomendaciones para este 2022 en lo mejor de la literatura infantil.

¿Qué libros infantiles leer en 2022?

El monstruo de colores

Libro de Anna Llenas Serra que es de gran ayuda para el desarrollo emocional de los más pequeños. La historia tiene ilustraciones que siguen las aventuras de un monstruo que se levanta confundido y sin saber qué le pasa, no sabe cómo se siente. El lector tendrá que ayudarlo a identificar sus emociones a través de los colores. Al mismo tiempo, ellos identificarán su estado emocional.

De mayor quiero ser…feliz

Escrito por Anna Morato Garcia, este libro infantil cuenta seis historias diferentes sobre personajes que atraviesan diversas situaciones y temas como el autoestima, la empatía, la frustración y el agradecimiento. La autora pretende que los niños valoren su felicidad sobre los estereotipos de lo que deben ser en la vida, además es una forma de que los padres aprendan mejor sobre la educación de sus hijos, pues estas situaciones los ayudará a entender mejor las situaciones sociales y emocionales que vivimos.

La coleccionista de palabras

De Sonja Wimmer, este libro para niños retrata la violencia que existe actualmente en el mundo, en la sociedad y en las redes sociales. La historia sigue a "Luna", una niña que descubre que las personas ya no utilizan palabras positivas, sino aquellas relacionadas con el odio y la violencia. La protagonista decide viajar por el mundo y regalar palabras que los ayuden a entender las emociones y los problemas de la humanidad.

Y esto, ¿qué es?

De los autores Jürg Schubiger y Wolf Erlbruch, este libro los ayudará a saciar su curiosidad. En la infancia hay una etapa en la que los niños preguntan por todo y quieren saber el por qué de la cosas. La historia sigue la vida de personajes como bestias, un hombre sin orejas, un jabalí y Doña Mónica. Aprenderán conceptos, descripciones y se divertirán con las preguntas más raras y respuestas del libro.