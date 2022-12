La lista del éxito: estos son los 5 puntos de Sebastiano Pinardi para triunfar en tu emprendimiento

Sebastiano Pinardi es CEO de Draco Todo Italiano, una empresa cien por ciento familiar que ha sembrado frutos desde la pandemia de Covid-19 y hoy en día festejan su alto posicionamiento en el mercado mexicano. A pesar de la incertidumbre por la emergencia sanitaria, el empresario y su esposa Karina crearon este proyecto en el 2020. Ahora, casi tres años después, han conseguido expandirse por toda la República Mexicana.

Están presentes en Guadalajara, Cancún, Querétaro, Sinaloa, así como en la Ciudad de México, donde tienen el mayor porcentaje en ventas. Asimismo, sus productos se pueden encontrar en el Hotel Presidente, Restaurante Becco, Restaurante Mattea, Restaurante Saks, entre otros.

Los artículos más requeridos son los embutidos y los lácteos, de los que resaltan la Burrata, la Mortadela y el Prosciutto di Parma. Además, tienen una gran gama de vinos que manejan entre otros productos como las aceitunas, la pulpa de tomate, las alcachofas, la trufa, etc.

La empresa ha sembrado frutos desde la pandemia de Covid-19 (Foto: Instagram/ @dracotodoitaliano)

El secreto del emprendedor

El emprendedor señaló que no hay nada que no se haga con pasión y dedicación en la empresa, además de que expuso que su negocio está pensado en las necesidades del público. “Draco Todo Italiano no solo es vender. Para nosotros es dar una asistencia al cliente”, mencionó.

“Como primera generación queremos dejar este legado y esta empresa para nuestros hijos e hijos de nuestros hijos, pero no solo eso, hacerles saber que lo más importante siempre será el cliente, la buena atención y el amor por lo que hagas”, agregó.

A su vez, Pinardi dio cinco consejos para quienes están en busca de iniciar o hacer crecer su propio negocio.

Saber vender: Indicó que es importante saber vender, más no fundamental. El saber vender más bien ayuda a conocer, entender y promover tu producto o servicio que quieras dar a conocer, y volverte un experto en él. El éxito no es lineal, va a costar trabajo: Mencionó que vas a querer dejarlo al segundo mes, pero no debes parar. Anotó que el éxito es un sinónimo de fracaso es una parte del posible éxito. Obvio, si no se fracasa, es todavía mejor. La pasión: Acotó que si no hay pasión por lo qué haces, entonces no hay nada, y puede que lo que emprendas se acabe al primer año. La constancia: destacó que si no hay constancia en lo qué haces, no habrá resultados. “Dicen por ahí que no toda la gente es talentosa, pero sí constante”, dijo. El miedo: Aseguró que el que le tiene miedo a invertir o emprender, le tiene miedo al éxito, no importa que algo no salga bien, ya lo hiciste, ya tienes esa experiencia, ya sabes por dónde empezar, por donde va y por donde no.

Sigue leyendo:

¿Cómo vencer el miedo? Aprende a lidiar con inseguridades y gestionarlas para superarte

¿Cómo aprender sin que se me olviden las cosas? Este podcast tiene la respuesta

“Lo que tienes que aprender”, un podcast con las mejores herramientas para desarrollar tu potencial al máximo