Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 28 de enero según tu signo

La carta de este viernes 28 de enero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este viernes 28 de enero es la carta de “As de espadas" el tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta habla que te encuentras en un momento de confusión en tu vida, tienes tantas y tantas ideas que solo te logran confundir aún más, has perdido la meta fija de tus objetivos, te falta planeación, encuadre y capacidad de desapegarse de lo emocional.

Amor

En el terreno del amor, esta carta no es muy positiva, pues si tienes pareja, este día podrías tener algunas discusiones con él o ella ya que ninguno de los dos están mirando las cosas del lado práctico y se están yendo más por el lado emocional.

Pero si te encuentras soltero, es mejor que el día de hoy no des ningún paso en falso con esa persona que es una gran tentación para ti pues podría darte un mal sabor de boca.

Trabajo

Mantente lo más tranquilo y trata de pasar desapercibido este día ante tus compañeros o jefe ya que podrían presentarse algunas situaciones que te lleven a discusiones o momentos tensos en tu área de trabajo, si esto se llega a dar solo se tratará de una confusión; así que la idea de cambiar o dejar tu trabajo, no es una opción viable.

Salud

Aunque esta carta invertida en el terreno del amor como en el del trabajo no trajo buenas noticias, en este plano es una buena carta ya que el As de espadas invertido habla solo de inseguridades y desconfianzas, por lo que en tu salud no afecta, al contrario, seguramente estás muy emocionado por que iniciarás una nueva dieta.

