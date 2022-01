Esta es la manera correcta de tomar té verde para sacar el provecho a sus propiedades

El té verde es una infusión con múltiples propiedades para la salud que presenta entre sus principales funciones ser un antioxidante y antiinflamatorio, reducir el azúcar en sangre y activar la memoria y la concentración, entre otras. Sin embargo estos efectos se disminuirán si no se prepara la bebida correctamente y no se la ingiere en el momento del día adecuado. Es por eso que en este artículo te enseñaremos algunos secretos.

El ingrediente activo más importante de la infusión es el galato de epigalocatequina (EGCG), considerado como una sustancia vegetal del grupo de las catequinas. Además de los beneficios mencionados anteriormente, incidirá en la disminución del colesterol alto y la tensión arterial, desinflamará las articulaciones y reducirá los síntomas de los fibromas y la endomestriosis. Es por eso que el té verde es considerado un superalimento y beberlo constantemente traerá soluciones a inconvenientes de salud.

Tomar el té verde o una cápsula de su extracto garantizará las mismas propiedades, sin embargo distintos estudios sugieren beberlo con el estómago vacío y solo con agua. Es que una importante investigación que incluyó pruebas de consumo en distintos contextos alimenticios, reveló que el mejor resultado para la asimilación del EGCG se produjo al tomarlo sólo con agua, fuera de cualquier comida. Esta capacidad antioxidante se puede absorber mejor cuando el estómago no tiene alimentos, ya que inhibe el proceso.

Siguiendo esta línea, la alimentación no solo evita la absorción de los beneficios y los componentes del té verde, ya que también inhiben a los distintos minerales de la infusión. Es por eso que no se sugiere consumirlo con las comidas ya que no se podrá aprovechar el aporte de hierro del té, por ejemplo, y se verán desfavorecidas las personas que tienen anemia. Además, otro secreto radicará en no preparar estas infusiones con agua mineral ya que el calcio no permitirá actuar a los nutrientes del extracto.

Foto: Pixabay

Por último, se sabe que el té verde es uno de los mejores aliados para reducir el estrés y conciliar el sueño. Es por ello que expertos sugieren que la infusión se beba en horas nocturnas. Esto es gracias a la L-teanina, una sustancia que promueve la relajación y mejora las funciones cerebrales. Para mejorar la salud cognitiva, se sugiere prepararlo con agua tibia ya que mientras más caliente, más cafeína se disuelve en el té.