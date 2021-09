Cuídate desde la primera cita, realiza estas 5 preguntas para identificar focos rojos

Durante los últimos días, a través de plataformas digitales, hemos podido observar una serie de contenidos y publicaciones en las que se hace referencia a los focos rojos, esas señales de alerta que se presentan cuando estamos conociendo a una persona o en una relación formal. Las personas en internet, con base en su experiencia, han decidido difundir algunas de las cuestiones a las que debemos prestar atención si queremos evitarnos problemas en el futuro.

Sin embargo estas señales pueden resultar un tanto subjetivas, pues no todas las personas tenemos los mismos intereses o reaccionamos de la misma manera ante ciertas situaciones, por lo que el prestar a tención a todos los indicadores que han circulado por las redes sociales parece una tarea complicada. Por ello, algunas personas especialistas en el tema de las relaciones sentimentales han decidido compartir algunos consejos.

Personas especialistas han emitido sus recomendaciones al respecto. Foto: Freepik

¿Qué hacer en la primera cita?

El ritual de la primera cita suele ser un tanto intimidante, especialmente para las personas introvertidas o tímidas. Además, el concepto lleva implícito un aire de nerviosismo, pero también de curiosidad. Y es que este es uno de los momentos decisivos en lo que respecta a una relación de pareja, pues a partir de lo bien o mal que se desarrolle el primer encuentro, ambas personas podrán decidir si quieren seguirse conociendo o simplemente dejar las cosas por la paz.

Ante la presión que implican las primeras citas, es muy normal que cometamos algunos errores. Sin embargo, una de las cosas que no podemos pasar desapercibidas es tocar temas importantes que nos demostrarán si hay cierta compatibilidad o si hay una serie de focos rojos y señales a las que debes prestar atención. Recuerda que lo más importante es estar consciente de que no todo será como en un cuento de hadas, por lo que no deberás evitar tocar temas como política, religión y hasta dinero. Si no sabes cómo hablar al respecto, estas son algunas recomendaciones emitidas por Bright Side.

Preguntas que debes realizar