Mhoni Vidente: Horóscopos semanal del 9 al 13 de agosto, salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti el horóscopo semanal. Esta semana el Cuarto Creciente de la Luna tiene gran influencia sobre Escorpio, llenándonos de energía positiva para hacer todo lo que nos proponemos, así que esteremos llenos de vitalidad y energía.

Además la noche del 12 al 13 de agosto se llevará a cabo la mayor actividad de las Perseidas, por lo que podrás observar esta lluvia de estrellas con sólo mirar el cielo, así que no dejes de voltear al infinito y pedir un deseo para mejorar tu suerte.

ARIES

Esta semana la gente de Aries deberá afrontar desafíos en el ámbito laboral, que les resultarán muy difíciles de superar. Sin embargo, con el tiempo comprenderás que han sido sumamente beneficiosos para ti. Apóyate en tu vasta experiencia previa y en tus conocimientos para encontrar la solución adecuada. En el ámbito sentimental, el hombre de Aries tendrá una buena semana.

Últimamente has estado soñando muy seguido con una persona que ocupó un lugar muy importante en tu vida sentimental. Durante los próximos días, los astros te invitarán a reflexionar y a confiar más en tu intuición, la cual estará potencializada durante esta jornada. En el ámbito financiero y de los negocios, los nativos de este signo tendrán una excelente semana.

TAURO

Las personas de Tauro han estado últimamente muy solitarios. Sin embargo, esta semana tu vida social se reactivará. Comenzarás a realizar nuevas actividades, tanto físicas como artísticas que te permitirá ampliar tu círculo de amistades En el ámbito económico y financiero, será una semana muy fructífera. Empezarás a planear emprendimientos mucho más realistas que los que solías hacer.

Lograrás concretarlos y mediante ellos conseguirás una buena suma de dinero de forma mensual. En el ámbito laboral, puede ocurrir durante los próximos días, un evento confuso pero te haga perder la calma y explotar. Sin embargo, es lo peor que puedes hacer, para defender tu posición necesitas ser racional para entender la trama de tu enemigo y planear tu defensa.

GÉMINIS

Debido a la influencia de Júpiter, la gente de Géminis comenzará esta semana con un aumento de la concentración y la claridad mental. Esto te permitirá aprender con mucha facilidad y destacarte por la excelencia en el desempeño de tus labores En el ámbito laboral, se producirán cambios importantes esta semana.

Un amigo te hará una recomendación mediante la cual podrás ingresar a una empresa en la cual siempre has deseado trabajar. En el ámbito de la salud, aunque trabajarás mucho te sentirás con mucha fuerza y vitalidad durante toda la semana.

CÁNCER

En cuanto a la salud, a partir del lunes de esta semana comenzará para la gente de Cáncer un período donde tendrán mucha vitalidad y energía. Sin embargo, deben ser precavidos a la hora de canalizar dicha energía. En el ámbito laboral, durante los próximos días deberán moverse con mucha cautela. Alguien de tu lugar de trabajo querrá que firmes un documento que puede tener ciertas irregularidades legales.

Sería aconsejable que no firmaras nada durante esta semana, pero si no pueden evitarlo, pide todo el asesoramiento que necesiten, en lo posible, de profesionales que no pertenezcan a la compañía en donde trabajas.

LEO

El tránsito de la luna por el elemento fuego hará que todos los nacidos bajo el signo de Leo sientan nostalgia por una persona que ha sido muy importante en sus vidas pero que en la actualidad, por diferentes motivos, no está presente. Puede tratarse de una ex pareja o de un familiar que haya fallecido. Para evitar caer en la melancolía deberán salir, ir a fiestas, encontrarse con amigos.

El tiempo que gastan evocando el pasado es un tiempo perdido, mejor focalicen sus energías en el presente y descubrirán muchas cosas bellas que las vida les ofrece En el ámbito laboral, durante esta semana te sentirás exhausto por la gran cantidad de trabajo que has venido desarrollando durante las últimas semanas.

VIRGO

La gente de Virgo deberá asistir esta semana a algunos de sus familiares. Tus parientes cercanos te buscarán para pedirte consejo y contención. Recuerda que tú también debes protegerte y cuidarte, ayúdalos todo lo que puedas pero no malgastes tus energías en personas pesimistas que lo único que pretenden es agobiar a quienes los rodean con sus problemas. En el ámbito económico, debes tener mucho cuidado porque los astros indican un gran riesgo de sufrir pérdidas o robo de dinero durante esta semana.

En el ámbito laboral, las personas de Virgo deberán trabajar bajo mucha presión durante esta semana, y encima tolerar un trato muy agresivo por parte de los superiores en su lugar de trabajo. Los astros te aconsejan que conserves la calma y no vayas a reaccionar de forma agresiva porque durante los próximos cinco días, existirá un gran riesgo de que pierdas tu empleo.

LIBRA

Esta semana la gente de Libra deberá asistir a una reunión familiar a la que sin dudas faltarías si pudieras. Es aconsejable que mantengas la tranquilidad y evites contestar agresivamente a tus parientes.

En el terreno laboral, esta semana descubrirás con amargura que algunos compañeros de trabajo que se decían tus amigos, han planeado una forma de evitar que te destaques y que accedas a ese cargo que tus superiores te habían prometido. No te preocupes porque el plan no te verás perjudicado por este plan pero a partir de ahora debes moverte en tu ámbito de trabajo con suma cautela para evitar futuros inconvenientes.

ESCORPIO

La gente de Escorpio estará muy tensa y malhumorada durante esta semana. En el terreno del amor, el hombre de Escorpio recibirá muchos reclamos de su pareja durante esta semana. Tu ámbito laboral ha estado muy tenso durante las últimas semanas y por ello has descuidado completamente a tu pareja.

Has estado trabajando más horas de las que te correspondían para poder demostrarles a tus superiores que eras capaz de asumir cualquier desafío y controlar cualquier situación problemática. Lo has logrado pero esta semana deberás aceptar todas las críticas y reclamos que la persona que amas quiera hacerte porque tendrá toda la razón.

SAGITARIO

La gente de Sagitario recibirá esta semana excelentes noticias relacionadas con el ámbito laboral. Durante los últimos meses han trabajado sin descanso para lograr destacarte en tu lugar de trabajo. Sin embargo, a pesar de que las recompensas a tanto esmero no llegaban, nunca te desanimaste y continuaste con tu diligente trabajo.

Esta será una gran semana porque comenzarás a recibir el reconocimiento que tanto te mereces, disfrútalo porque será solo el comienzo de otros muchos logros que llegarán durante los próximos meses En el ámbito financiero y económico será una semana de muchas complicaciones.

CAPRICORNIO

Tu vida social de Capricornio se reactivará durante esta semana, saldrás con tus amigos a una fiesta y pasarás excelentes momentos con ellos. También se producirán durante los próximos días algunas reuniones familiares en las que te encontrarás con parientes con los que no tienes una muy buena relación.

En el ámbito laboral, las personas de Capricornio experimentarán algunos cambios esta semana. Se producirán algunos cambios en los niveles jerárquicos superiores al tuyo.

ACUARIO

En el ámbito laboral, será una semana de mucho trabajo y muchas demandas para la gente de Acuario. Sin embargo, tu estado de ánimo no será el más adecuado para tolerar tanta actividad. Hasta el momento has tenido una buena relación con tus superiores pero durante los próximos días se producirán algunos roces, los cuales no tendrán mayores consecuencias si logras controlar tu temperamento En el terreno del amor, el hombre de Acuario vivirá una jornada muy complicada. Hace unas semanas has decidido reconciliarte con tu pareja.

Finalmente, cediste ante su insistencia y decidiste perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta que volver a confiar en alguien que ha traicionado tu confianza es mucho más difícil de lo que imaginabas.

PISCIS

Las personas de Piscis que tienen hijos tendrán algunas sorpresas desagradables referidas a ellos durante esta semana. En el ámbito laboral, será una semana muy importante para los hombres y mujeres de Piscis. Recientemente has comenzado a trabajar en una nueva compañía y el recibimiento de tus compañeros ha sido sumamente hostil. Has puesto lo mejor de ti para lograr agradarles pero todos tus esfuerzos no han servido de nada.

Te han hecho el período de adaptación tan difícil que hasta has meditado seriamente la posibilidad de abandonar tu nuevo empleo y regresar a tu trabajo anterior, pero lo único que te ha impedido que renuncies es el tema económico. Sin embargo, esta semana ocurrirá un hecho que te devolverá la confianza y el optimismo.