Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 9 de agosto: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 9 de agosto preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

Una persona importante está buscando asesoría en una materia que tú manejas y te has dado cuenta. Ofrece tus servicios mediante un correo o una llamada telefónica, será muy bien recibida. No dejes que otros piensen por ti, menos que tomen decisiones en tu nombre. Es importante que aprendas a diferenciar entre quienes quieren el bien para ti y quienes solo buscan su conveniencia personal. El amor espera pacientemente por ti, pero se esta cansando. No te dejes que se vaya la persona que has estado buscando por tanto tiempo.

Tienes que estar muy atento a las señales que te dará la vida con respecto a un tema que te tiene con preocupación. Una persona que te quiere mucho te está buscando para darte una noticia triste de su vida, puede que hayan perdido contacto hace un tiempo, si le has tenido en tus pensamientos, hazle un llamado. La pareja debe tener más en cuenta las proyecciones laborales de cada uno, están comenzando a ver exigencia sobre los tiempos que pasan juntos y sobre las obligaciones. Tus números de la suerte son 21, 14, 43 y 35.

Tu color para hoy es el azul. Foto: El Heraldo de México

Tauro

Tienes que comenzar a darle mayor prioridad a la familia, recuerda que si la haz formado es para pasar tiempo con ella, no sólo para tener la como logro más. Tus sus seres queridos te extrañan y te lo harán saber durante la jornada. No estás tomando momentos importantes para ver lo que pasa a tu alrededor, es de suma importancia que comiences a hacer esto, ya que probablemente hayas tenido que tomar muchos tiempos para estar en el trabajo y en las labores del hogar y no te has dado la instancia de mirar y contemplar un momento al espacio y encontrar respuestas a tus preguntas interiores.

Tienes en tus manos un proyecto de vida muy importante y no has hecho lo suficiente para lograrlo, tienes que buscar a las personas adecuadas para que inviertan en él; por lo que será muy importante que desde hoy expandas tu círculo social. Necesitas conocer más gente, una invitación formal a una cena de negocios podría llegar el día de hoy, intenta asistir con soltura, confía en tus talentos y el potencial que tienes. Tus números de la suerte son 31, 15, 26 y 44.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Géminis

En una pareja las cosas deben ser compartidas, esto también corre para las tareas del hogar donde debes tener cuidado con dejar la carga en solo una persona; si sucede que eres tú la persona encargada de realizar casi todo en casa, entonces debes pedir a tu pareja que se dividan mejor las tareas. Siempre podremos confiar en que la vida nos mostrará el camino correcto que debemos seguir, no es bueno que siempre estés pensando que las cosas resultan mal para ti, eso solo te entregas fallas y luego puedes terminar arrepintiéndote de lo pesimista que estuviste siendo.

Una persona que tiene interés en ti está esperando que le hagas una invitación que te has demorado en hacer, es probable que tengas miedo o que no te atrevas porque crees que recibirás un rechazo. No cometas el error dejar pasar el tiempo antes de dar el salto, debes ser valiente. El amor es para quienes se atreven, no para los que se esconden. El trabajo estará movido y es probable que recibas un encargo, lo que te hará tener que salir de la ciudad por un un par de días, será una buena experiencia. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 24.

Tu color para hoy es el rojo. Foto: El Heraldo de México

Cáncer

Si tienes buenas vibras acerca del futuro que estás construyendo, es momento de dejar que las cosas siguen así y que comiences a tener una forma de pasar sobre los problemas que puedas enfrentar en el camino. No es bueno que te detengas, estás llegando a ese estado que hace tiempo querías. Alguien se ha fijado en ti para realizar un trabajo importante y te abordará durante la jornada. Será algo muy buenos si le prestas atención y comienzas a idear cosas para proponer, no dejes nunca de lado tu parte creativa, es lo que más te ayuda ser único en lo que haces como trabajo.

No tengas miedo de mostrar lo que sabes, no temas a tomar la decisión de invitar a una persona importante para ti a salir este inicio de semana, es probable que la persona no sienta la misma intensidad de gusto por ti que tú por ella, pero puede ser algo que puedes cambiar siendo tú mismo y haciendo las cosas bien. Un amor puede estado llegando a su fin, por lo que debes intentar frenar la situación, si es que sigue sintiendo mucho por esa persona, no dejes de luchar. Si ya es inevitable, entonces siente tranquilidad porque hiciste todo lo que estuvo a tu alcance. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 24.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Leo

Es momento de tomar el amor que sientes por alguien y decirlo sin rodeos. Estás ante una oportunidad muy buena de ser feliz y necesitas comenzar a ver esto antes de que sea tarde. No te dejes de intentar tener algo importante con una persona que ha llegado a tu vida para volar tu cabeza y llenar tu corazón de emoción. No impidas que el amor pase por ti, no estás en el momento de negarte sentir. Tienes mucho por qué luchar aún, no has llegado al final del camino, ten la fuerza necesaria para pasar por cualquier obstáculo.

Necesitas tomar un descanso de la persona que estás conociendo, podría ser bueno un tiempo aparte, ya que las cosas se están poniendo difíciles, podría ser una relación que no va a alguna parte importante. Una amiga muy querida te dirá que necesitas hacer un cambio de apariencia, específicamente en tu vestimenta, hazle caso. Puedes llegar mucho más lejos si comienzas a cuidar de ti. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 23.

Tu color para hoy es el amarillo. Foto: El Heraldo de México

Virgo

No es un buen día para hacer tratos de negocios con desconocidos y con gente que aún no tienes la confianza. No tengas miedo de decir que no a una propuesta que alguien te hará durante la jornada, muchas veces tendremos que partir de cero, los nuevos comienzos no son algo malo sino que solo oportunidades para poder arreglar errores que hemos cometido en el pasado. Si estás en esta situación, saca lo mejor del nuevo periodo que estás viviendo empezando desde hoy,

Alguien podría entrar a tu vida, pero debes tener la suficiente fortaleza y confianza en ti mismo como para darle la bienvenida de buena forma, además debes enfrentar los fantasmas de tu pasado antes de empezar una nueva relación. No debes siempre encontrarle la razón a los demás, a veces tú también aciertas con tus opiniones e ideas, propón algo hoy en tu trabajo y verás cómo todos te apoyan en tu ocurrencia. Estás saliendo adelante de un momento bastante triste, no dejes que la pena siga estando presente. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 25.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Libra

Si tienes cosas que aún debes concretar con respecto al amor, es probable que hayas visto la necesidad de hacer ciertos cambios en tu vida. No temas a ello, será algo muy positivo de hacer si te lo propones, los cambios siempre son buenos para nuestro camino. Comienza por hacer algunas modificaciones en tu rutina diaria el día de hoy, es probable que tengas que estar un poco más activo por las mañanas; para ello existen muchas rutinas de ejercicio que pueden ayudarte, así como también maneras de alimentarse sanamente.

Debes cuidarte de las migrañas nocturnas, es muy probable que estés acumulando tensiones y puedes tener problemas de insomnio. No dejes que terceras personas se involucren en tu relación, ya sea de una forma presencial o por otras vías de contacto, si necesitas hablar de los que pasa en tu vida amorosa, no escojas a un desconocido para desahogarte, elige a un amigo o conversa esto con tu pareja. Tus números de la suerte son 31, 14, 46 y 25.

Tu color para hoy es el negro. Foto: El Heraldo de México

Escorpión

Tienes que hablar con uno de tus padres, si aún están contigo, sobre un problema económico que tienes, no dejes de hacerlo, ellos te ayudarán. Recibirás una llamada de negocios muy importante, no dejes de atender, podría ser una buena oportunidad. Una persona ha mostrado interés en ti y no has puesto atención, abre más los ojos. Una persona del trabajo te hará un cumplido que te dejará con muy buen ánimo durante el día, es probable que se trate de un halago hacia tu trabajo, algo que te importa mucho sobre todo durante el último tiempo.

Camina al menos 20 minutos al día, aún está a tiempo de realizar una travesía que siempre soñaste con hacer realidad, comienza desde hoy a planear los pasos que te llevarán a ella. Puede ser que necesites poner muchas cosas en orden, juntar dinero entre otros. Escorpio tiene una oportunidad muy buena para estar bien el día de hoy, por lo que debes aprovecharla. Un viaje puede comenzar a gestarse el día de hoy, será iniciativa de una persona muy cercana; debes tomar la decisión de irte en esta aventura. Tus números de la suerte son 5, 31, 23 y 46.

Tu color para hoy es el azul. Foto: El Heraldo de México

Sagitario

No dejes de tomarle peso a las cosas importantes y a lo que vale la pena en la vida, si tienes que hacer algo por ti en este momento, es mejor que te des ese espacio, aunque tengas que perder algunas cosas que te tenían muy bien. Si sueñas en grande, entonces no es momento de tener miedos ni de frenarte frente a los progresos que vas obteniendo en la vida. No es bueno que siempre estés pensando que lo bueno que te pasa tiene fecha de caducidad. Recuerda que muchas cosas buenas llegan para quedarse, algunas lo hacen para siempre.

Mejor piensa de forma más positiva y siéntete orgulloso de lo que estás logrando gracias a tu esfuerzo y constancia. Tentaciones que te alejen del ser amado podrían aparecer el día de hoy, debes cuidarte de ellas y recordar el amor y el compromiso que tienes con la persona que elegiste como compañía. Un dinero adeudado aún no se hace presente, tomará un tiempo recuperar lo prestado, por lo que te recomiendo insistas en el tema con quien corresponda. Recibirás una importante llamada de trabajo, debes responder a aceptar la tarea que te será encomendada. Tus números de la suerte son 31, 14, 45 y 21.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Capricornio

Es importante saber que siempre y cuando tengas la oportunidad de darle algo especial a la persona que estás conociendo o con la que llevas poco tiempo, le des todo el espacio y amor que necesite. No siempre vas a tener tan buena suerte en el amor y si ahora estás con alguien especial, demuestra lo que sientes. No cometas el mismo error que hace algún tiempo. Capricornio debe tomarse las cosas con calma el día de hoy, es necesario que pienses un poco antes de actuar y que pienses bien los pasos que vas dando. No es bueno que siempre estés pensando lo que tienes que lograr y que te apures tanto en hacerlo.

Hay momentos donde es necesario respirar un poco y dejar que las cosas se vayan dando con calma y sin apuros. Bebe 2 litros de agua al día, empezando la mañana, antes de comer prueba tomar un vaso de agua, te hará muy bien. Una nueva aventura amorosa podría concretarse el día de hoy, el problema es que es muy posible que solo sea una aventura pasajera; si estás de acuerdo con esto, entonces podrías tener un buen momento junto a esa persona. Tus números de la suerte son 21, 14, 43 y 36.

Tu color para hoy es el rojo. Foto: El Heraldo de México

Acuario

Tienes una deuda con alguien muy cercano y le da mucho temor el cobrarte, recuerda pagar lo que debes. Si la situación es al revés, si eres tu quién teme hacer el cobro, entonces toma el valor para que pedir lo que te corresponde, necesitas ese dinero. El amor necesita que esperes un poco más, si estás en una relación, no des el salto a pedir un compromiso más serio aún, podrías espantar a la persona, quizás no se encuentra aún. Toma más tiempo para conocerlo mejor.

Si pretendes hacer un viaje pronto, es mejor que mires primero tu cuenta bancaria, ya que si no tienes el dinero necesario para ello, es mejor que no lo intentes aún. Un gasto imprevisto podría hacer algo que te arruine el día, pero piensa que podrás recuperar el monto que gastes en poco tiempo. Si estás comenzando a conocer a alguien para una relación, es probable que estés formándote de una opinión errónea de esa persona, es momento de dejar de lado la fantasía y mirar bien lo que está a tu lado. Tus números de la suerte son 21, 14, 43 y 36.

Tu color para hoy es el negro. Foto: El Heraldo de México

Piscis

Tomar decisiones serias siempre implica algunas dudas, ya que siempre nos preguntaremos qué hubiese pasado si hubiésemos cambiado de opinión y tomado otro camino. Esto es algo normal, pero no te salva o te impide tener que seguir una sola línea. No dejes que una persona poco grata para ti te diga el día de hoy lo que debes hacer, si se trata de una persona que es tu jefe o tu superior es algo inevitable deberás obedecer; pero si no lo es, entonces habla claro y sigue tus ideas.

Piscis tiene una buena jornada, ya que puede cultivar una de sus fuertes más grandes: la paciencia. Pese a ser de carácter más inquieto, tienes la posibilidad de de ser una persona que puede esperar por lo que quiere y lo que más desea. Hoy es uno de esos días en los que llegará una noticia importante en tu vida, pero implicará mucho tiempo de espera. Ármate de paciencia y comienza a ocupar tu mente en otras cosas. Es momento de hacerte un chequeo médico, no dejes pasar esto. Tus números de la suerte son 31, 15, 23 y 41.