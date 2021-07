¿Buscas trabajo? Te decimos los errores que debes evitar en tu CV

Preparar tu currículum puede ser una de las tareas menos sencillas al momento de enviar una solicitud de empleo, pues hay algunos elementos en los que todavía no se ha generado un consenso. Sin embargo, hay algunos otros que ya no suelen utilizarse y que hasta podrían marcar la diferencia entre obtener el puesto que deseas o ser rechazado por las personas especializadas en Recursos Humanos.

Durante los últimos años, gracias a plataformas como TikTok y hasta Twitter, personas especialistas han decidido compartir sus conocimientos en cuanto al proceso de selección y reclutamiento, por lo que los consejos respecto al formato, la forma de redactar y los detalles a considerar. Esto, cabe mencionar, no solo aplica para la entrega presencial de los documentos, sino también para postularte a través de conocidas plataformas como LinkedIn, OCC, entre otras. Estos son algunos de los elementos que deberías considerar eliminar de tu hoja de vida:

Estas recomendaciones aplican para el CV digital y físico. Foto: Pixabay

Pasatiempos irrelevantes

Aunque las personas encargadas de Recursos Humanos desean conocerte, no es necesario que expliques cuáles son tus pasatiempos en el CV, pues lo más importante aquí no es lo que haces en tu tiempo libre, sino cómo te desempeñas en el plano laboral. Esta información fue confirmada por el especialista de la CNBC Peter Yang, quien aseguró que tus pasatiempos no deberían tener una relación directa con el puesto que planeas ocupar. Aunque, si te dedicas a proyectos muy específicos como el cine o la literatura, puede que no tengas ningún problema.

Puede que tus pasatiempos no estén relacionados con el puesto que pretendes ocupar. Foto: Pixabay

Fotografía

Colocar una fotografía tipo infantil en la parte superior del CV es una práctica bastante común, especialmente en las nuevas generaciones. Sin embargo, hay empresas en donde esto no se considera necesario e, incluso, hay quienes podrían considerarlo de mal gusto. Recuerda que colocar la fotografía en tu currículum podría provocar que seas juzgado por tu apariencia, tu manera de vestir, tu género o tu raza. La fotografía podría influir en la decisión final de la empresa, aunque sea de manera inconsciente.

La fotografía no se considera indispensable. Foto: Pixabay

Pronombres personales

La manera en la que redactas tu CV también podría decir mucho de ti, por lo que debes tener cuidado en no utilizar pronombres como "yo", "nosotros" "mi" para describir tus áreas de especialidad o las acciones que desempeñaste en empleos anteriores. El uso de pronombres podría ser un tanto redundante, pues es obvio que el documento en cuestión se trata de ti. Puedes utilizar verbos en infinitivo o una forma impersonal.

Cuida tu forma de redactar el CV para acceder al empleo que deseas. Foto: Pixabay

Datos no actualizados

Este aspecto es fundamental. Procura que tanto tu teléfono como todos los datos personales que proporciones sean correctos. Cuida también el correo que pondrás para que establezcan contacto contigo, pues utilizar algunas cuentas desactualizadas también podría ocasionar una mala impresión. Recuerda también utilizar un correo profesional que esté conformado únicamente por tu nombre y tu apellido.

Utiliza una cuenta de correo profesional. Foto: Pixabay

Empleos antiguos

Lo más recomendable es que pongas los empleos más recientes, pues si cuentas con una vasta experiencia tu CV abarcará una cantidad de hojas poco práctica para ser revisada por las personas encargadas de reclutarte. No pongas más de cinco puestos y verás como esto tendrá un efecto positivo.