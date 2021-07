3 Claves para que los niños tengan un verano saludable y sin enfermedades

¿Preocupada por la salud de tus hijos? El Covid-19 sigue siendo uno de los focos rojos en México, sobre todo en vacaciones con el repunte de casos. Si quieres tener unas vacaciones inolvidables, te compartimos 3 claves para tener un verano saludable y prevenir lo mejor posible.

El verano y la temporada de lluvias ponen en riesgo la salud de los más pequeños, por ello hay que tomar algunas medidas para disfrutar de las vacaciones lo mejor posible.



También no se debe descuidar las medidas ante la pandemia que sigue presente. Si saldrás de paseo, pondrás una piscina en tu patio o pasarás tiempo en casa, aquí 3 claves para tener un verano saludable y libre de enfermedades.

¿Cómo proteger a los niños de los riesgos en época de verano?

Época de calor

Salir a la playa, poner una alberca o estar en un parque acuático es de las actividades tradicionales. Lo más importante es protegerlos del calor con un buen protector solar y así evitar las quemaduras.



También pueden presentar la llamada Sudamina, la cual provoca que les salgan pequeños granitos rojos en zonas de su cuerpo, lo ideal es vestirlos con ropa fresca y estar en un ambiente seco. El sudor puede provocar irritación. No necesitas ningún tratamiento y evita las cremas si notas esto.

Si sufren picaduras de insectos, lo mejor es lavar la herida con agua y jabón, en casos especiales o que presenten problemas, una cita al pediatra resolverá todo.

Covid-19

El cuidado ante esta enfermedad no debe bajar, el proceso de vacunación aún no termina y eso no asegura que no se contagian. Las nuevas variantes están afectando a los más jóvenes. Lo ideal es mantenerlos con cubrebocas si salen, enseñarles a colocarse el gel antibacterial de manera correcta y en todo momento que toquen algo externo.



Lavarse las manos con frecuencia también es importante, no solo por el Covid-19, sino por los microbios que se almacenan en la piel y con el calor se es más propenso a infecciones.

Alimentación y defensas

Aunque no hace frío y el calor tampoco es un factor de enfermedad, es importante mantenerse saludables con una buena dosis de vitaminas. Hay diversas frutas que los proveen de ciertos nutrientes, entre ellas se encuentran el mango, la sandía, uvas, durazno y piña.

Muchas son ricas en vitaminas, calcio y son refrescantes para la época, además, los ayudará a tener fortalezas si van a nadar o les gusta jugar en la lluvia para evitar algún resfriado.