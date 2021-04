¿Quieres un tatuaje? Estas son las zonas del cuerpo donde NO deberías hacerlo porque se borran

A pesar de que los tatuajes son realizados en la piel de las personas con la intención de que sean una marca distintiva que dure para siempre, lo cierto es que esto está muy alejado de la realidad, pues los tatuajes no son eternos.

Bajo este panorama es necesario saber que no siempre la tinta puede desvanecer e incluso se puede borrar si no tienen los cuidados correctos o si decides hacerte un tatuaje en una de las partes en tu cuerpo en donde los profesionales recomiendan no hacerse tatuajes.

Es por eso que vale la pena recordar que si no cuidas de manera óptima tu tatuaje este puede cambiar de color y difuminarse con el paso del tiempo.

En este sentido, las líneas y colores de tu tatuaje pueden comenzar a deformarse e incluso puede darse el caso de que una parte de la pieza desvanezca por completo, por lo que ninguna cantidad de retoques va a evitar que esto vuelva a pasar.

Lugares difíciles del cuerpo para conservar un tatuaje

Es por eso que a continuación te presentamos un listado de los puntos esenciales puntos clave del cuerpo que debes evitar a la hora de pensar en tu próximo diseño para un tatuaje.

Las palmas de las manos

No importa si vas al gym y haces muchas Pesas, o si trabajas en un restaurante y manipulas mucho el agua, lo cierto es que el tatuarse en las palmas de las manos hace que sea muy difícil que la tinta penetre debido a las capas y a las características que tiene la piel en esta zona.

Esto incluye los dedos, pues a pesar de que suelen ser frecuentes los tatuajes en esta zona hay un 99% de probabilidades de que tu tatuaje comienza a verse borroso con el paso del tiempo.

En los codos

Éste es una zona en la que deberás pensar dos veces antes de aplicarte un diseño de tatuaje, esto debido a que se pueden desvanecer a la hora de doblar los brazos constantemente y apoyarse en ellos, algo que las personas hacemos todos los días.

En los pies

Esto tiene que ver con el hecho de que la mayor parte del tiempo tenemos los pies metidos bajo calcetines y zapatos, Por lo que existe bastante fricción, sudor en los pies, y esto afectará de manera paulatina el color de tu tatuaje.

Axilas o dentro del brazo

Es importante hacer énfasis en que los motivos para no tatuarse en esta zona del cuerpo son los mismos que los de él los codos, debido a que tus brazos están en constante movimiento así que esto genera fricción y poco a poco irá deformando tu tatuaje.

En las manos

No solamente considerando las palmas de las manos, si no toda la mano esto debido a que es una parte del cuerpo que suele estar constantemente expuesta al sol, y los expertos aseguran que el sol en contacto con tus tatuajes hará que de manera paulatina estos vayan perdiendo su forma y color.

