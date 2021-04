5 colores de uñas que te hacen ver más joven y con estilo

Cuando se trata de lucir unas uñas perfectas que vayan bien con cualquier atuendo y sobre todo nos hagan ver más jóvenes, el color es lo más importante, pues existen algunos que te restan años y con los que además podrás verte al último grito de la moda y manicura y con mucho estilo.

Estos tonos te ayudarán a que tus manos se vean más juveniles, pues son colores que son delicados y muy naturales, algo que ayuda para que el estilo no se vea recargado y poco sofisticado, por el contrario, lucirás unas uñas elegantes y hermosas.

1. Colores pasteles

Cualquier color en tono pastel es alegre, divertido y juvenil, así que no dudes en llevarlos en el manicure, en su versión más clara. Sólo recuerda no optar por los colores más apagados para no provocar el efecto contrario. Lilas, verdes, rosas y otros serán ideales para llevarlos en un estilo monocromático o multicolor.

Cualquier color en tono pastel es alegre, divertido y juvenil. Foto: Especial

2. Tono baby pink

Es el tono ideal para un look más joven, debido a que el color evoca ternura, dulzura e inocencia. El esmalte baby pink es perfecto, y lo podrás llevar en mate o brilloso, siempre asegurándote de que se trate de ese tono que recuerda a la ropa de las bebés.

Es el tono ideal para un look más joven. Foto: Pinterest

3. Rojos encendidos

Los tonos rojos fríos y quemados agregan años, pero los cálidos y ligeramente encendidos quitan edad, así que siempre que quieran un aspecto más fresco deberás optar por estos o los ligeramente anaranjados.

Opta por los rojos cálidos. Foto: Pinterest

4. Color marfil

Si quieres que tus manos se vean más jóvenes, evita los colores de uñas blancos puros, y mejor dale oportunidad a los marfil o arena. Este tipo de esmaltes le dan al manicure un aspecto mucho más luminoso, cálido y confortable.

Dale oportunidad a los marfil o arena. Foto: Pinterest

5. El clásico nude

Este clásico le da un aspecto desnudo a las manos, al mismo tiempo que aportará un efecto de desenfoque de las líneas, arruguitas de la piel. La recomendación de los especialistas es hacer una aplicación perfecta para que no se vean grietas.

Este clásico le da un aspecto desnudo a las manos. Foto: Especial

kyog