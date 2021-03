Alga Espirulina tiene grandes propiedades curativas; conoce sus múltiples usos

La espirulina también conocida como alga verde- azul, es una de las más populares en el mundo de los suplementos alimenticios o llamados super foods. Se le conoce por tener grandes propiedades curativas y tiene múltiples usos, los cuales te contaremos a continuación.

La espirulina es un alga unicelular azul, fuente importante de proteínas, vitaminas y minerales, por lo que destaca por su alto valor nutritivo. de acuerdo con el sitio Cuerpo y Mente, en realidad, se trata de conjunto de microorganismos bacterianos unicelulares del género Arthrospira.

Generalmente se utiliza seca, en polvo o en forma de tabletas, aunque también se puede obtener fresca. Es muy utilizada como complemento dietético y nutricional. Por su riqueza en clorofila, se le conoce por sus usos para desintoxicar el organismo. Además, ha sido valorada como un alimento reconocido por las Naciones Unidas para combatir la anemia.

Propiedades del alga espirulina

Esta alga da al organismo un aporte importante de vitaminas y minerales, aunque también puede tener efectos adversos. Es uno de los alimentos de origen vegetal más concentrado en buenos nutrientes, sobre todo, destaca su contenido en proteínas que puede rondar el 60 por ciento.

Además, es de fácil digestión, pues carece de celulosa, lo que hace que sea más fácil de digerir incluso para las personas con mala absorción intestinal. También tiene una cantidad relevante de potasio, magnesio, calcio, zinc, manganeso, selenio, hierro y fósforo.

Generalmente se utiliza seca, en polvo o en forma de tabletas. Foto: Pexels

Cuando se habla de vitaminas, la espirulina contiene una alta cantidad, como por ejemplo: la vitamina E y otros elementos que destacan por sus propiedades antioxidantes, betacaroteno y todas las vitaminas del grupo B. Sin embargo, la vitamina B12 que aporta no es biodisponible para humanos.

Además, es rica en ácidos grasos esenciales, ácidos nucleicos (ADN y RDN), polisacáridos y un gran espectro de antioxidantes.

Múltiples usos de la espirulina

En estados de anemia, incrementa la hemoglobina y aumenta la producción de glóbulos rojos, gracias a su elevada riqueza en hierro, su gran concentración en clorofila y su contenido en ficocianina. Debido a su elevado contenido en provitamina A y zeaxantina, ambos responsables de la función ocular, se le atribuyen propiedades beneficiosas para mejorar la visión.

También fortalece la inmunidad, incrementa la producción de anticuerpos y citoquinas, desarrolla una mayor protección frente a virus y microbios y mejora el estado inmunológico.

Por su elevado contenido en proteínas, las células del cabello se nutren y estabilizan, lo que le da un aspecto más fuerte y brillante. Elimina metales pesados, sobre todo arsénico. Además, su elevado contenido en calcio y magnesio ayuda a mitigar posibles calambres.

La espirulina es un alimento y no un medicamento. Su consumo es seguro en las dosis adecuadas y no se han descrito efectos adversos graves. No obstante, pueden presentarse efectos secundarios, como erupción de la piel, sed, estreñimiento, por lo que se aconseja consultar a su médico.

