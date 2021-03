¿Solo agua? Refresca a tu perro del calor con estos 5 tips

Si bien es cierto, las altas temperaturas no solo afectan a los humanos, sino a todo ser vivo que esté en contacto directo con el sol, aunque para algunos soportan más que otros el calor, sin embargo, nos enfocaremos precisamente en las mascotas como lo son los perros, ya que aunque ellos toleran igual o menos que las personas. Por ello, te diremos cómo refrescarlos durante estos días de inicio de primavera.

Ante el disparo tan repentino de los termómetros hacia temperaturas más cálidas, te revelaremos cinco tips para que puedas refrescar a tu lomito, ya que las temperaturas demasiado elevadas, pueden perjudicar a tu perro o sufrir el llamado golpe de calor.

¿Cómo afecta el calor en mi lomito?

Contrario a los humanos, los perros no cuentan con glándulas sudoríparas en toda su piel, teniendo únicamente en las almohadillas de sus patas, por ello, la sudoración no es un método que ellos puedan utilizar para bajar la temperatura de su cuerpo en días de mucho calor, es por eso que jadean tanto, en el que a través de su hocico, se produce la evaporación de aire caliente que está en contacto con ambiente fresco.

Sin embargo, si el aire exterior es igual de caliente que el que sale de su hocico, el intercambio no será para nada favorable para tu lomito, en el que incluso podría sufrir un golpe de calor

5 tips para refrescar a tu perro

1. Helado para perro

Una deliciosa opción son los helados para perros, que como dice su nombre, no son los que están hechos para humanos. Basta con darle un cubito de hielo para que refresque su boca, el cual, basta con hacerlos con el caldo que sale de la cocción de la carne o de pescado sin sal.

2. El mejor espacio de frescura

El objetivo es que tu perrito no se acalore si no es necesario, sobre todo si tiene alguna condición física que ocasiona que no tolere el calor, por lo que, no es muy recomendable sacarlo a pasear en días donde el calor está en su auge, como en horas centrales del día, o lo fuerces a hacer ejercicio para que se canse.

Es de vital importancia que tu lomito tenga un espacio donde pueda resguardarse del sol y esté ventilado, donde no solo tenga agua limpia y fresca 24/7, sobre todo si su estancia es en el exterior, donde tendrás que crearle un techo bastante grande que le de sombra.

3. Juguete de agua

Su plato lleno con agua fresca es una muy buena opción, sin embargo, hoy en día podermos encontrar en el mercado de internet, diversos productos que cumplen esta función de saciar su sed; desde las albercas para perros, hasta aquellos que emiten chorros de agua, o fuentes donde puede pisar para que se activen.

Por supuesto, estas deben ser en el exterior, y este espacio debe tener sombra para que no se sofoque entre el calor y el agua. De la misma forma, funciona poner sus patas sobre el agua para que se refresque.

4. Remedios caseros

Cuando notemos que tu perro jadea más de lo normal, podemos auxiliarlo colocando un ventilador o aire acondicionado para bajar la temperatura del ambiente, recuerda no colocarlo directamente al ventilador a tu lomito o este remedio podría ser contraproducente.

Además, si es de los perritos que disfrutan de un buen baño, hazlo con agua tibia y mojalo utilizando una manguera, o si es posible hazlo en tu patio, recuerda que el agua no debe estar fría para no causar un choque de temperaturas.

5. Cama fresca para lomitos

Es importante que tu lomito pueda descansar en una cama fresca que no traspase el calor del suelo a su cuerpo, aunque, basta con que esta esté en la sombra para que que se pueda refrescar más rápido, sin embargo, algunos optan por echarse en el lugar más frio de la casa para sentirse frescos.

Otra opción es comprarles una manta refrigerante que normalmente disponen de un gel que se activa al estar en contacto con la piel que enfría inmediatamente, mismo que se pueden poner en el piso o en la cama.

