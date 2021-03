¿Cuándo se les da agua a los bebés, a partir de qué edad es seguro?

Como mamás, siempre nos preocupamos porque nuestros bebés estén bien alimentados e hidratados, pero aquí es donde nos hacemos esta pregunta ¿mi bebé debe beber agua antes de los 6 meses?, la respuesta es NO. Según la OMS, lo único que debe ingerir un bebé es leche, ya sea materna o de fórmula, no mas. Y esto tiene un por qué: Los recién nacidos no necesitan ningún aporte extra de líquido debido a que, si su pequeño tracto digestivo requiere agua, ésta se ve cubierta por la lactancia, así que es importante saber que el agua hidrata, no nutre.

¿Cuándo comenzar a darle agua al bebé?

Si el bebé consume leche materna, esta se compone casi en un 90% de pura agua, así que si el lactante tiene sed, es cuando pide micho pecho y toma por poco tiempo, en cambio si el bebé consume leche de fórmula, es muy importante seguir las instrucciones y no excedernos de lo que se recomienda para la preparación del biberón, ya que de ahí es donde se obtendrá el agua para la correcta hidratación.

Una vez que se empieza con la alimentación complementaria, a los 6 meses, es necesario dar agua al bebé. Es importante saber que no debemos saturarlos, ellos saben cuánto líquido beber, por lo que podemos darles un vasito, ya sea con chupón o empezar con una taza entrenadora, para que ellos vayan regulando este consumo. Si les ofrecemos agua y no quieren, no hay de que preocuparnos, poco a poco, conforme vayan consumiendo mas sólidos la va a pedir. (Recuerda que al ser alimentación complementaria, también se tiene la leche como fuente principal de nutrimentos y agua).

¿Qué agüita es ideal para los bebés?

Si tienes la duda de qué agua puedes empezar a darle a tu bebé, lo ideal es conseguir algún buen purificador de agua o si es muy complicado, buscar alguna que sea industrializada, existen en el mercado algunas marcas que se especializan en ello, ya que el agua que consumimos los adultos tiene muchos mas minerales y sales que pueden ser muy pesadas para tu bebé. Ahora que si decides darle agua de grifo, lo ideal es siempre hervirla para evitar causar una enfermedad intestinal.

¿Puedo darle a mi bebé jugos?

No es conveniente para nada, dar ningún tipo de jugo, o endulzar con miel los tés que se les dan a los niños pequeños, ya que tienen mucha azúcar y esto no es opción saludable para ellos, es mejor que los niños descubran los sabores naturales de las frutas antes de alterar su sabor agregándoles endulzantes.

Por último, si decides salir a pasear, lleva contigo agua purificada o una botella que puedas tener en un lugar fresco, de esta manera te ahorrarás el tener que ir a buscar a alguna tienda o encontrar algún lugar donde puedas encontrar líquido para poder saciar la sed de tu bebé.

snd