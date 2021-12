¡Olvídate de la cruda! Harvard te da 7 pasos para curar la resaca

Estas fiestas decembrinas es común que muchas personas consuman bebidas alcohólicas en exceso, el resultado del día siguiente no es tan divertido como la fiesta que produce tomar varias copas con amigos y familiares.

Algunos de los síntomas clásicos que produce la resaca son diarrea, cansancio, dolor de cabeza, náuseas y temblores, además de que la presión arterial aumenta y se producen en exceso las glándulas sudoríparas.

Según la Universidad de Harvard en Estados Unidos, existen algunas recomendaciones para ayudar con la resaca. El Dr. Robert Swift, investigador del Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Providence en Rhode Island, coautor de uno de artículos de revisión sobre resacas en 1998 menciona lo siguiente:

Pelo del perro

Existe la teoría que beber funciona para aliviar los síntomas de una resaca a esto se le denomina “quitar el pelo del perro o el pelo del perro que te mordió”, pues la idea es que la resaca es una forma de abstinencia de alcohol, por lo que una copa o dos aliviarán esta sensación.

Beber líquidos

“El alcohol promueve la micción porque inhibe la liberación de vasopresina, una hormona que disminuye el volumen de orina producido por los riñones. Si su resaca incluye diarrea, sudoración o vómitos, es posible que esté aún más deshidratado. Aunque las náuseas pueden dificultar la ingestión de algo, incluso unos pocos sorbos de agua pueden ayudar con la resaca”, explican los expertos.

Comer carbohidratos

Otra de las cosas que mencionaron es que al beber puede reducir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que, en teoría, parte de la fatiga y los dolores de cabeza de una resaca pueden deberse a un cerebro que funciona sin suficiente combustible principal.

Evitar las bebidas alcohólicas de colores más oscuros.

“Los experimentos han demostrado que los licores claros, como el vodka y la ginebra, tienden a causar resaca con menos frecuencia que los oscuros, como el whisky, el vino tinto y el tequila. La principal forma de alcohol en las bebidas alcohólicas es el etanol, pero los licores más oscuros contienen compuestos químicamente relacionados (congéneres), incluido el metanol. Según el artículo de revisión del Dr. Swift, las mismas enzimas procesan el etanol y el metanol, pero los metabolitos del metanol son especialmente tóxicos, por lo que pueden causar una resaca peor”.

Tome un analgésico

En caso de tener algunos síntomas molestos, se puede consumir algún analgésico, pero mencionan que no debe ser "Tylenol". “La aspirina, el ibuprofeno (Motrin, otras marcas) y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) pueden ayudar con el dolor de cabeza y la sensación general de dolor. Sin embargo, los AINE pueden irritar el estómago ya irritado por el alcohol. No tome acetaminofén (Tylenol). Si el alcohol permanece en su sistema, puede acentuar los efectos tóxicos del acetaminofén en el hígado”, puntualizan.

Consumir café o té.

La cafeína puede funcionar como estimulante y hacer que la persona que se encuentra con resaca se sienta mejor.

Tomar vitamina B y Zinc

En un estudio llevado a cabo por The Journal of Clinical Medicine se evaluó lo que comieron los participantes durante 24 horas antes y después de que se produjera un consumo excesivo de alcohol, los que consumieron alimentos y bebidas contenían mayores cantidades de zinc y vitamina B tenían resacas menores.

