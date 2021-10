Salud Infantil: Enfermedad de Parkinson en niños, conoce sus causas y síntomas

¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es un trastorno del sistema nervioso que afecta los movimientos de una persona, es una enfermedad degenerativa que afecta tanto a adultos mayores como a niños y adolescentes.

Aunque las personas de la tercera edad o a partir de los 50 años son quienes más la desarrollan, los más pequeños también están propensos a desarrollarla, ya sea por cuestiones genéticas o factores ambientales como toxinas.



El Parkinson afecta el movimiento y control del cuerpo, ya que se localiza en el sistema nervioso, cerebro y la médula espinal. Quienes lo padecen suelen tener movimientos involuntarios o no tienen control de sus extremidades.

¿Qué causa el Parkinson? Aunque los expertos no tienen una causa definida, nuestro cerebro tiene células nerviosas que nos ayudan a movernos, pero cuando comienzan a deteriorarse y no funcionan adecuadamente por lo que no producen la dopamina.

Esta sustancia nos ayuda a enviar los mensajes de movimientos corporales. Conoce las señales de alerta si sospechas que tu hijo pueda tener esta enfermedad.

Síntomas del Parkinson Infantil

Los síntomas pueden aparecer de manera progresiva, pueden pasar de casi inadvertidos, hasta ir empeorando.

Temblores en las extremidades, dedos o manos

Lentitud al moverse, las tareas más sencillas se dificultan o llevan más tiempo completarlas como caminar, levantarse

Rigidez muscular o dolor en articulaciones

Alteración de la postura y equilibrio

Pérdida de movimientos como parpadeo, sonreír o balancear los brazos al caminar

Problemas de escritura o escribir con letra pequeña

El hacer ejercicios aeróbicos puede ayudar a prevenir esta enfermedad. En cuanto a al cura o tratamiento para el Parkinson, no existe algo que pueda erradicar la enfermedad de forma permanente. Se pueden realizar fisioterapias y también se debe consumir algunos alimentos, según los síntomas y el grado de la enfermedad.



La dopamina es una sustancia que no se puede crear o administrar de forma directa, pero sí se pueden reducir los dolores o movimientos del cuerpo que causa este trastorno.