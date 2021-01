5 cosas que a una mujer MADURA no le importan durante el SEXO

Una de las cosas que cambia conforme pasa el tiempo es la forma en cómo llevar las relaciones íntimas con tu pareja, tanto en hombres como mujeres, existen cambios y preferencias de acuerdo a los gustos, experiencias y necesidades.

En las relaciones sexuales se liberan químicos en tu cerebro que brindan una sensación de placer y felicidad, éstas son mejor conocidas como las endorfinas.

Cuando las mujeres reconocen lo que les gusta del sexo, recuperan una seguridad y son más selectivas a la hora de tener encuentros sexuales, sin embargo hay ciertas cosas que dejan de importarles a las mujeres maduras.

Perfección física

Cuando las mujeres comienzan a tener sus primeros encuentros sexuales, tienen ciertas ideas sobre el cuerpo de su pareja, muchas veces estereotipadas, sin embargo, al paso del tiempo, ése tipo de ideas van cambiando y la cuestión sexual deja de ser algo superficial. Lo que buscan es entendimiento y química con un hombre que sepa hacerla sentir especial en un encuentro y que priorice el placer de su pareja con detenimiento y sin prisas.

Menos es más

Cuando eras adolescente, el sexo "desenfrenado" era lo máximo, sin embargo, una mujer madura aprecia más si el encuentro fue placentero a "perder" una noche sin haber estado satisfecha. Lo más importante es el cómo y no el cuánto.

Romper estereotipos

A las mujeres maduras ya no les da pena mostrarse tal cuál, saben que lo más importante es vivir a plenitud un encuentro sexual en lugar de preocuparse si tiene celulitis o estrías, la inseguridad ya no existe y únicamente hay cabida para el placer. Además de que el tamaño ya no les importa.

Pedir lo que les gusta

Al conocer perfectamente su cuerpo, sabe qué es lo que quieren y qué les gusta a la hora del sexo, por lo que si un hombre tiene la misma madurez, el encuentro promete ser de lo más placentero y satisfactorio ya que el fingir y mentir no caben en una mujer madura.

Seguridad

Una mujer madura es segura de sí misma, toma al toro por los cuernos y no se anda con rodeos, es franca y directa a la hora del sexo por lo que cuidado y alguien quiera pasarse de listo. Ella sabe lo que quiere, cuando y con quién lo quiere.

Con información de Siempre Mujer

avh