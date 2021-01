Examante de Lady Di habla de polémica entrevista donde reveló infidelidad de Carlos, 12 años después

Se dice que Hasnat Khan, fue el gran amor de Lady Di, el cirujano de Pakistán tuvo una relación con Diana de Gales en 1995, poco antes de que se diera la polémica entrevista a la BBC en donde reveló la infidelidad del príncipe Carlos, su todavía esposo, con Camilla Parker-Bowles.

Khan salió con la princesa Diana, desde 1995 hasta pocos meses antes de morir el 31 de agosto de 1997, y la última vez que habló sobre su relación fue hace 12 años. Hoy, ha decidido hablar de nuevo para revelar detalles sobre la entrevista que diera la princesa al periodista Martin Bashir.

Hace unos meses, al cumplirse 25 años de que se diera este reportaje, los medios y personas cercanas a Lady Di, han acusado al periodista de manipulación. Algo con lo que el famoso cirujano coincide, y de lo que ha elegido hablar para el diario Daily Mail.

Khan salió con la princesa Diana desde 1995 hasta pocos meses antes de morir el 31 de agosto de 1997. Foto: Especial

Examante de Lady Di habla de polémica entrevista

En las recientes declaraciones, Hasnat Khan ha confesado que hace unos días recibió una llamada de una amistad en común con Bashir, para decirle que este se encontraba bajo mucho estrés. "Dijo que era un hombre decente pero que estaba muy deprimido y que tenía que pedirme el favor de hablar con él".

La aparición de Bashir en la vida de la princesa coincide con la de Khan. El cirujano recordó el día que conoció a este periodista, y lejos de defenderle, habló de los aspectos negativos. Pues afirma que se quedó asombrado y ofendido ante las preguntas personales que le realizó.

“Casi desde el primer momento comenzó a hacerme preguntas muy personales y muy directas sobre Diana y nuestra relación", aseguró.

Además, explicó que notó un cambio en Lady Di, pues se volvió un tanto paranoica, creía que la escuchaban por teléfono o que habían manipulado los frenos de su coche. "Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba. Era un hombre inteligente".

La platica en el programa Panorama de la BBC en noviembre de 1995, fue elegida en 2007 como “la más memorable”. Foto: Especial

Después del encuentro afirma que le dijo a Diana que el periodista no le agradaba, y no confiaba en él. Pero ella no hizo caso y grabó la polémica entrevista con Bashir. Cuando el cirujano vio la entrevista, sintió que había sido un gran error y se lo hizo saber.

La relación entre Khan y Diana terminó a principios del verano de 1997. Lady Di murió el 31 de agosto de ese año, en compañía del multimillonario Dodi al Fayed, con quien se ha dicho pretendía darle celos a Khan en un intento por recuperarlo.