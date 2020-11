Tips para fortalecer y conservar una AMISTAD durante la pandemia | PODCAST

El confinamiento al que la pandemia por coronavirus nos ha condenado durante meses, sin duda nos ha obligado – al menos a algunos de nosotros- a reflexionar acerca de nuestras relaciones con los otros. Con los cercanos y con los distantes. Mucho se ha escrito y hablado sobre los vínculos en la familia, entre padres e hijos, en la pareja, pero muy poco sobre la amistad.

En el aislamiento de la pandemia se hacen presentes, entre muchos otros recuerdos, aquellos relacionados con nuestra vida social, cuando reunirse con amigas era algo simple, cotidiano, accesible.

Es momento de sentarte en el diván y escuchar el PODCAST de esta semana.

Tener un verdadero amigo es uno de los bienes más preciados en la vida. Innumerables filósofos han reflexionado sobre el tema. Todos conocemos las palabras que Aristóteles pronuncia a favor de la amistad. El psicoanalista Ignace Lepp en su obra “Psicoanálisis de la amistad” en la que hace un interesante recorrido sobre la naturaleza específica de la amistad y su función primordial como promotora de la existencia humana escribe:

“Desde la más remota antigüedad, innumerables moralistas, filósofos y pensadores han afirmado que un solo amigo verdadero vale infinitamente más que la posesión de todas las riquezas y honores del universo. Parece, efectivamente, que mientras un hombre no haya vivido la experiencia de una firme y profunda amistad, no puede tener sino una visión pesimista de la naturaleza humana. Lo más a menudo, el acontecimiento decisivo en la vida de un hombre no lo constituye el azar que lo ha puesto en posesión de una gran fortuna, ni los éxitos obtenidos en el terreno de la competencia deportiva, política o intelectual, sino más bien la adquisición de un verdadero amigo”

Experimentar un evento tan disruptivo como lo ha sido la pandemia, que limita la posibilidad de confirmación de la existencia que un amigo puede otorgarnos, es amenazante. ¿Qué alternativas elegir a saber que reunirse con los amigos puede ponerlos y ponernos en riesgo? ¿Es suficiente intentar las video-conferencias para conservar nuestros vínculos de amistad? ¿Podrá la distancia disolver los vínculos de amistad?

“Para conocernos a nosotros mismos necesitamos primero ser reconocidos por nuestros semejantes” escribe el filosofo Fernando Savater (2008). Ese reconocimiento que el amigo nos da en efecto, promueve la confirmación de nuestra existencia. ¿Cómo obtenerlo si estamos obligados a mantener la distancia?

