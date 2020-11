6 videojuegos para jugar en familia y acercarte a tus hijos

Así es, como lo leíste, en el mundo gamer también existen videojuegos capaces de ejercitarnos y a su vez, fomentar la convivencia en familia. Conoce estos seis divertidos juegos de video con los que podrás acercarte a tus hijos.

He recibido muchas consultas de papás, tíos, hermanos mayores y hasta de abuelitos preguntando qué videojuego pueden jugar con sus niños y es que la neta es bien difícil atinarle, sobre todo si tenemos conocimiento nulo de este mundo.

La realidad es que cualquier videojuego es bueno para convivir en familia y además te pueden ayudar a conocer más a tus hijos: cómo se expresan, con qué habilidades cuentan, cómo socializan y hasta qué problemas tienen.

Muchas veces podemos darnos cuenta que repiten exactamente nuestras palabras y nuestras malas costumbres, pero en su propio mundo. Lo más importante de esto es que a través de los videojuegos, podemos acercarnos a ellos y fortalecer nuestros lazos mediante esta actividad orgánicamente lúdica.

Hay juegos para todas las edades y para cada nivel de conocimiento, y donde también podrás convivir con tus hijos.

Si tienes hijos entre los cinco y 10 años, seguramente juegan Fortnite, Minecraft, Roblox y les gustan los videos de personajes como, Karim Juega, Evan Y Danny, etcétera -le atiné, ¿verdad?

Pegúntale a tu hijo si le gustaría jugar contigo algún videojuego, normalmente dirán que sí. Luego, pregúntale qué juego quieren jugar.

1) Si escoge Minecraft, pídele que te enseñe su mundo, comúnmente son varios, entonces que te muestre el que haya creado que le guste más. Luego pídele que te enseñe todo lo que ha construido. Te vas a sorprender y hasta te darán ganas de jugar con él o ella. Pídele que te muestre cómo construir, cómo alimentarse y cómo abrir portales a otros mundos.

2) Si elige Fortnite: Pregúntale si le gusta jugar más en modo creativo o en batalla campal, también qué le gusta más del juego, si los skins, los picos, las armas o los vehículos. Si entra a creativo, pídele que te muestre su isla y que te enseñe cómo la hizo y por qué. El interés que muestres en el momento es invaluable para ellos.

En ambos juegos tendrán que compartir el control; si quieren jugar una partida en equipos, necesitarán dos consolas o dos dispositivos. Por ejemplo, pueden jugar, uno en la consola y otro en la PC, o en un celular, en otra consola o en una tableta.

3) En el caso de Roblox hay miles de juegos y aquí es importante explorar qué es lo que juega tu hijo, ya que no hay tanto control parental y puede que se meta a títulos para mayores de edad o de terror, lo ideal sería seguir los consejos anteriores y supervisar a los más pequeños.

Para aquellos que tienen hijas e hijos más grandes, de los 11 años en adelante, puedes acercarte a ellos con los juegos de su predilección, que normalmente será alguno de deportes o un shooter.

4) En este caso, Call Of Duty: Black OPS Cold War es una gran opción. Está clasificado para mayores de 17, pero yo recomiendo que adolescentes con criterio y sobre todo en la compañía de sus papás bien informados, pueden disfrutarlo. Puedes jugar con ellos en multijugador local y hasta apostarles quién lavará los platos de la cena esa noche o sacará la basura toda la semana; tal vez pierdas contra ellos pero la divertida, nadie te la quita.

5) Para jugar en equipo, también existe la opción de Warzone que además se puede descargar gratuitamente en consolas y PC y puedes jugar con tus hijos a distancia en la misma casa, haciendo equipo para lograr ser la única escuadra viva en el campo de batalla. Cabe mencionar que también puedes jugar el modo multijugador del videojuego en línea en la misma consola si las dos cuentas, la tuya y la de tu hijo, están suscritas a PlayStation Plus o a Xbox Live Gold.

Y bueno, si de plano no te hallas con los controles de videojuegos, te traigo un juegazo que tiene la gran bondad de que cualquiera lo puede jugar, sí, CUALQUIERA, ya que aquí, sólo tienes que seguir el ritmo de música y mover el esqueleto para sentirte como todo uno bailarín dominantes de cualquier coreografía.

6) Just Dance 2021 es juego que como su nombre lo dice, se trata sólo de bailar y cuenta con una gran variedad de canciones, así que no habrá problema para encontrar una que te guste. Prácticamente, se descarga el juego en tu consola, o se inserta el disco, escoges una canción y en seguida, aparecerá uno o hasta cuatro bailarines virtuales guiándote paso a paso para recrear grandiosas coreografías.

Just Dance 2021 no sólo te hará bailar, sino que te ayudará a ejercitarnos y a convivir con tu familia ya que pueden competir o jugar de forma cooperativa hasta cuatro jugadores en pantalla con el fin de replicar de mejor forma las coreografías. Esta entrega es ideal para los más pequeños, pues les ayudará a desarrollar coordinación motriz general, además de ocular. Y lo más importante, lo pueden jugar personas de la tercera edad, una maravilla, ¿no creen?

No hay nada más divertido para los papás y mamás que jugar con sus hijos y viceversa. En caso de que no sepas jugar, pídele a los niños que te instruyan y no desesperes, contigo aprendiendo, estás llevando su conocimiento a otro nivel, el cual es la enseñanza.

Entonces ya sabes, no hay pretexto para no jugar con tus chaparros, ya sean niños o niñas y no puedes dejar pasar la oportunidad de conocer a mis amados videojuegos.