5 consejos para entender a tu pareja y que no te saque de quicio cada vez que pelean

Algunos estudios científicos confirman que existen diferencias entre el cerebro femenino y el masculino, pero hay mitos que aseguran que hay hombres y mujeres mucho más distintos de lo que realmente son y tal vez quieras sabes qué esperan de una relación, por qué hacen cosas tan hirientes y qué es lo que pasa por su cabeza cuando te explicas y explicas y ellos parecen no entenderte.

Aunque no lo creas, hay cosas que a ti te lleva poco tiempo de entender y a ellos una eternidad. Por eso, ahora mismo te presentamos esta breve guía para entenderlos y que cambies ese ambiente de tensión, por uno de mucho amor. ¡De nada! y ojalá te sirva para tu desestrés personal.

1- No hay reglas universales

Si creíste que mantener una relación en buenos términos era como una receta de cocina, lamentamos informarte que no es así. No hay un modelo único de relaciones y lo mejor es que no caigas en la excusa de pensar que el mal comportamiento de tu novio es por la misma razón que el de tu ex, porque "Todos son iguales" La realidad es que no, más bien "Todos son diferentes" y hay que buscar el justo medio de lo que le gusta a él, como lo que te agrada a ti para llegar a acuerdos saludables.

2- Crianza distinta

Lo que nos hace diferentes tiene que ver más con la socialización que con la biología. O al menos así lo explica Jesse Kahn, directora del Centro de Terapia de Género y Sexualidad: "Los diferentes géneros se socializan de manera diferente y, en términos generales, a menudo tienen diferentes expectativas sociales". Cada uno aprendió a relacionarse con los demás de una manera diferente. Es necesario que tengas esto en cuenta, porque no todos piensan, ni reaccionan igual que tú. Aprende a ser asertiva y entender las razones de otros.

3- El mito del hombre distante

Ya estamos lo suficientemente grandecitas como para creer esa falacia de "El hombre necesita más espacio en el amor" ¡FALSO! Si lo que tiene es miedo al compromiso, se dice y no pasa nada. Lo mejor que puedes hacer cuando alguien te pide distancia es preguntar qué quiere decir con eso o si se siente incómodo contigo por alguna razón. Probablemente de eso resulte una discusión acalorada, pero cuanto antes estalle una bomba, mejor. Así se pierde menos tiempo.

4- Miedo a la intimidad

Hay quienes huyen de relaciones serias por miedo al abandono o al rechazo, sin embargo esto no es específico de un género. Hay que ir a terapia individual para revisar bien qué es lo que pasa, recomendarla a la pareja o bien ir ambos con un especialista de la salud una vez que detecten que algo no está siendo resuelto de una manera natural. Después de todo, nadie es adivino y las cosas por sí solas no se resuelven.

5- Hablar sobre las emociones

Comúnmente se cree que los hombres evitan hablar de sus sentimientos y lamentablemente el estereotipo es casi una profecía por lo común que esto pasa no sólo en hombres, sino ahora cada vez más en mujeres también. Cuando tu pareja haga el esfuerzo por hablar sobre lo que siente, no lo limites o te burles. Anímalo a hablar y trátalo con empatía. El refuerzo positivo hará que siga abriéndose contigo.