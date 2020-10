Crisis de pareja: ¿Cómo identificarla y superar ese momento en la relación?

La vida en pareja tiene sus momentos bellos, convivir con alguien que amas y con quien tienes intereses en común es definitivamente bueno, pero, ¿Qué pasa cuando la relación entra en crisis? Si bien pueden existir peleas comunes, no siempre quiere decir que estén en crisis, por eso es necesario identificar la situación para así buscar cómo superarla.

Una crisis de pareja suele ocurrir cuando hay conflictos sin resolver acumulados y ninguna de las partes está preparada para solucionarlos. El tiempo y la falta de comunicación son factores por los que se puede presentar distanciamiento, sobre todo cuando la ansiedad y los desacuerdos se siguen acumulando.

Las crisis de pareja no implica forzosamente una ruptura. De hecho, algunos expertos aseguran que puede ser una oportunidad para que ambos se conozcan mejor y la relación se consolide y fortalezca. Si la pareja lo decide, se pueden tomar sesiones y terapias con un psicólogo, pero también existen algunos consejos que podrías poner en practica para mejorar el momento.

No quieras ganar la discusión, no es un concurso y lo que se busca es llegar a una solución. Foto: Pexels

¿Cómo superar una crisis de pareja?

Comunicación asertiva y respetuosa

La comunicación es la clave, por eso los expertos recomiendan dialogar, pero siempre con amor y respeto. Aunque los ánimos provoquen ira y enfado, no existe ninguna excusa para tratar mal a tu pareja. Siempre ten presente el cariño hacia esa persona y ábrete a escuchar, comprender y expresarte sin lastimar al otro.

No dejes pasar el tiempo

No solo hay que abordar los problemas y hablar, también es bueno hacerlo lo más pronto posible, y no dejar las pláticas para el siguiente día, hay quienes afirman que las parejas no deben irse a la cama con conflictos no resueltos. Dejar que el tiempo pase no va a solucionar la crisis, y por el contrario podría hacer que la situación se vuelva más frustrante para ambas partes.

Reconocer los errores

No siempre es fácil reconocer que algo que hicimos fue un error, pero es básico para mejorar en un momento de crisis. No es valido que se pongan excusas, hay que comunicarle al otro cuando creemos que hemos actuado mal o hemos cometido un error, y así llegar a una solución con la que se pueda reparar el daño.

Algunos expertos aseguran que puede ser una oportunidad para que ambos se conozcan mejor y la relación se consolide y fortalezca. Foto: Pexels

No critiques ni compares

En ocasiones las cosas se salen de control en la relación porque insistimos en criticar a nuestra pareja, por lo que los expertos recomiendan centrarse en expresar lo que nos molesta, sin que esto signifique criticar. Otra cuestión que no lleva a ningún lado son las comparaciones, ya que usualmente causan mayor molestia.

Evita querer ganar

Las discusiones no son un concurso en los que hay un ganador. Una discusión se debe ver como la oportunidad para reconciliarse, y buscar una solución. Si mostramos comprensión y empatía, esto podría contribuir a que la otra persona tenga motivos para tender puentes, y llegar a superar la crisis.