En lo que respecta a las relaciones de pareja hay de todo, y debemos reconocer que no siempre los noviazgos o matrimonios terminan porque el amor se acabo. La pregunta que muchos se hacen cuando están pasando por una grave crisis, es si ese será el momento indicado para terminar la relación. Así que ¿Cómo saber cuándo terminar la relación?

La respuesta no siempre es sencilla de aceptar, hay algo que indica que las cosas no van bien y que es el momento pero sigue el deseo de intentar e intentar, lamentablemente, por el bien de los dos es necesario saber decir adiós y que en un momento dado la decisión de terminar sea de mutuo acuerdo.

Claro que todo dependerá de las circunstancias, hay falta como las agresiones y violencia física o psicológica que no se deberían dejar pasar por alto y tratar de continuar con la confianza y respeto que ya se rompió. Al final, mucho de la respuesta a esta incógnita surgirá del tipo de relación.

¿Cómo saber cuándo terminar una relación de pareja?

Existen algunas señales y preguntas que te pueden ayudar para saber cuándo terminar la relación:

¿Qué gano y qué pierdo? ¿Es la relación qué quiero?

Las relaciones no son perfectas, pero sí que debemos tener claro que estar con alguien debe ofrecernos algún tipo de beneficio emocional. Si en realidad buscas otra cosa, quieres que la relación tome otro curso o no te sientes a gusto, eso podría indicar que no se está con la persona adecuada.

El miedo a lo que podamos perder es una emoción que puede paraliza, pero si se piensa detenidamente en qué ganamos si acabamos con la pareja, eso quizás te lleve a ver las cosas claras y tomar la decisión correcta.

No pasan tiempo juntos

La rutina puede ser un factor que termine con algo bueno, por eso es importante esforzarse por compartir con nuestro compañero o compañera. Tener una cita en algún lugar diferente, una salida al cine o una simple taza de café son detalles que hacen que la relación no termine perdiendo su chispa.

La relación no mejora

Cuando esperamos que las cosas se solucionen por si solas y naturalizamos la mala situación como parte de la relación entonces hay que replantearse el vínculo con la otra persona. No podemos esperar que algo mejore si no ponemos algo de empeño en que suceda, dialogar y dejar en claro lo que está pasando ayudará a tomar una decisión.

Interés por otras personas

El que alguno de los dos esté constantemente pensando en otros, o que sienta atracción por otra persona, podría indicar que la relación no es tan fuerte está pasando por algo que se debe solucionar.

No hay deseo por el otro

Si uno de los dos no está satisfecho con el tema sexual, algo no anda nada bien. Aunque todas las parejas pasan por momentos de mayor o menor cantidad de actividad sexual, cuando tu rutina ya ni siquiera contempla las relaciones íntimas, quizás sea hora de que te preguntes qué está pasando.

Existen muchas señales que te pueden indicar que la relación ya no da más, lo más importante es ser sensatos y no conformarse con una relación que no te hace felices, y tampoco estar con alguien sólo por el miedo de estar solos.