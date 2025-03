Yeri Mua confiesa que quiere trabajar con Cazzu, ¿habrá colaboración musical?

Desde que debutó como cantante en 2023, la influencer mexicana Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, se mantiene firme en esa faceta y ahora tiene la mirada puesta en la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, artísticamente conocida como Cazzu, porque desea trabajar con ella.

En una reciente encuentro con periodista, Yeri Mua reveló que le envió una canción a Cazzu, esperando que le interese para que realicen una colaboración. La cantante mexicana, de 23 años de edad, contó que hizo el acercamiento a través de Joaquinha Lerena de la Riva, quien se presenta como “La Joaqui”, quien es amiga de la intérprete de “Mucha data”, “Nada” y “Gatita gangster”.

“El otro día le mandé una canción a la Cazzu”, confesó Yeri Mua. “Le dije a ‘La Joaqui’, ‘mándale una canción a la Cazzu, a ver si le gusta’. (La canción) es de chava para cantar así, de mujer, empoderadas, pero a ver qué dice”.

Yeri Mua debutó como cantante en 2023. Foto: Instagram Yeri Mua.

Yeri Mua no pierde la ilusión de hacer una canción con Cazzu

Aunque Yeri Mua ya dio el primer paso para realizar la colaboración musical con Cazzu, agregó que de momento no ha tenido ninguna respuesta. “¿Te contestó algo?”, le cuestionaron a la llamada “La Bratz jarocha”, quien expuso “es que (Cazzu) es una mujer muy ocupada, pero a ver, si un día me contesta, les aviso, les doy la primicia”.

Yeri Mua se mostró optimista con esta meta profesional, además de que aprovechó el encuentro con los periodistas para elogiar a “La jefa”, apodo que recibe Cazzu, a quien describió como “un mujerón de chava”. No es la primera vez que habla favorablemente de la rapera argentina, ya que en otras ocasiones ha demostrado que la admira.

Yeri Mua desata revuelo en redes sociales por su interés para trabajar con Cazzu

El interés profesional de Yeri Mua en Cazzu, de 31 años, ha causado revuelo en redes sociales, al grado de que la cuenta de Instagram Cazzu globa (@cazzuglobal) compartió la reciente entrevista. Algunos usuarios alientan a “La Bratz jarocha”, mientras que otros externaron que “Cazzu es bien selectiva con las colaboraciones”.

“Yeri Mua, siempre expresándose bonito de Cazzu” y “la mejor, ¡obvio te va a decir que sí!, ‘La jefa’ es única” y “este junte sí me gusta”, comentaron usuarios a favor de la postura de Yeri Mua, mientras que quienes están en contra de la colaboración con Cazzu expresaron lo siguiente: “Cazzu es otro nivel, lo siento”, “Dios, no, por ahí no es” y “ojalá no salga (la colaboración)”.