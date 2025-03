Exponen supuesto caso de acoso hacía Manelyk en LCDLF All Stars y piden la expulsión del responsable

Una intensa y delicada polémica acaba de surgir en torno al reality de Telemundo "La Casa de los Famosos All Stars", luego de que usuarios de las redes señalaran a Caramelo por presuntamente haber cometido acoso en contra de su compañera Manelyk durante la transmisión del programa.

A través de diversas plataformas como "x" antes "Twitter", se viralizó un video acompañado con el hashtag #NoesNo y la frase: "Dios que intenso el Caramelo", en donde se puede apreciar como ambas celebridades se encuentran acostadas en la misma cama compartiendo una suite, mientras Manelyk expresa su incomodidad ante la situación y el dominicano le responde de manera que ha sido calificada como insistente.

"No se, me siento rara estando en una suite contigo así, porque no estoy acostumbrada a estar así contigo" dijo Manelyk, "Para que haya una costumbre tiene que haber una primera vez mami" respondió Caramelo, "OK manejemosla despacio para que me acostumbre", replica Manelyk.