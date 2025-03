Shakira sorprende a todo México cantando mariachi en su primer concierto en CDMX | VIDEO

Shakira se presentó por primera vez en la Ciudad de México en su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este miércoles y lo hizo con grandes sorpresas para todos los asistentes al evento. La colombiana tenía preparado un detalle especial para todos en su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, ya que cantaría uno de sus grandes éxitos al puro estilo de mariachi.

La canción elegida para interpretarla con uno de los géneros musicales más representativos de México fue 'Ciega, Sordomuda', canción que terminaría por cautivar a todos los fans presentes en el antes Foro Sol y a la gente en redes sociales. Nadie se podía creer que la cafetalera estaría con todos los mariachis arriba del escenario interpretando uno de sus grandes éxitos como homenaje a la cultura mexicana. Shakira se mostró muy contenta y emocionada durante toda la presentación en CDMX.

Este gesto hizo que los asistentes no dudaran en grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde se volvería viral prácticamente al instante. Esta sería la primera vez que Shakira interpreta una canción con mariachi, por lo que quedará enmarcada en el corazón de sus fans, pero también de todo México, ya que no se sabe si volverá a hacer esta presentación en uno de los géneros musicales más representativos de la cultura azteca.

"esto es increíble, yo hoy no puedo estar mejor, esto es increíble. Esto es un sueño, estar aquí con ustedes... ya saben que estos últimos tres años no han sido un camino de rosas, no han sido nada fáciles para mí.... de las caídas nadie se salva. Pero si algo he aprendido es que las caídas nos han enseñado el comienzo de un vuelo más alto", dijo Shakira durante su presentación en CDMX.