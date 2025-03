"México, ¿estás listo" El mensaje de J-Hope de BTS antes de su concierto, ¿cómo entrar a la ARMY Zone?

¡La cuenta regresiva está por terminar! J-Hope de BTS se presentará en México el próximo sábado 22 de febrero en el Palacio de los Deportes con "Hope on the stage", su primera gira como solista. El ARMY mexicano cumplirá el sueño de ver al rapero en vivo, pues la boyband no regresa a México desde el 2017.

BTS se presentó por última vez hace 8 años como parte de la KCON México, desde entonces las fans esperaron con ansías ser parte de sus giras mundiales, pues solo Brasil tuvo la fortuna de albergar uno de sus conciertos masivos con su gira "Love Yourself: Speak Yourself".

Tras salir del servicio militar, J-Hope se enfocó en sus actividades en solitario a la espera del regreso de BTS en junio próximo. El rapero y bailarín lanzó nueva música y anunció su primera gira individual, pese a que en años anteriores se presentó en escenarios como el Lollapalooza.

Tras una larga espera, finalmente estamos a tres días de ver a J-Hope de BTS en concierto y HYBE Latinoamérica ha realizado varias actividades previas a su presentación como la entrega de esquites temáticos y la inauguración de la Pop-Up Store oficial, además de varios anuncios para una experiencia única.

J-Hope manda mensaje a México y promete comer tacos

J-Hope de BTS tendrá dos conciertos en México con "Hope on the stage", ambos shows completamente sold out. Este tour marca su primera gira en solitario y su regreso al país después de ocho años, por lo que las expectativas están por lo alto, sobre todo porque se anunció el "ARMY Zone".

A través de una transmisión en vivo, J-Hope le mandó un mensaje a sus fans mexicanas y emocionó aún más al ARMY que cuenta los días para verlo completamente en vivo.

México, ¿estás listo?... Voy a comer un taco en cuanto llegue

Estamos listos para recibir a Jhope en México uD83DuDE2DuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC9C



uD83DuDC3F? MEXICO, ESTÁS LISTO?

uD83DuDC3F?: "¿Vas a comer un taco en México?"

uD83DuDC3F?: ¡Claro! Voy a comer un taco en cuanto llegue.

uD83DuDC3F?: “El próximo en vivo lo haré desde México”#HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR_CDMXpic.twitter.com/f2kRrxAgHB — Ale7; ??s ????? (@btswingsjm7) March 19, 2025

Antes del concierto, las fans podrán acceder a la llamada "ARMY Zone", una experiencia para aquellas que cuentan con la membresía oficial de BTS para obtener un regalo edición especial del concierto. También habrá venta de mercancía oficial de J-Hope, por lo que la experiencia será igual que Asia Recuerda que también estará el buzón de cartas a las afueras del Palacio de los Deportes para entregarle tu mensaje por escrito al idol.