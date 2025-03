Kunno habla de su amistad con Cazzu y Ángela Aguilar; se declara fan de la cantante argentina

Kunno es una de las figuras más polémicas de redes sociales y ha enfrentado fuertes críticas en más de una ocasión por sus explosivas declaraciones, así como por la amistad que comparte con otras celebridades. Como ocurre con Ángela Aguilar, a quien le ha mostrado su total apoyo ante el escándalo que enfrenta por su matrimonio con Christian Nodal; sin embargo, esto también lo colocó en el ojo del huracán ya que en el pasado se dijo amigo de Cazzu.

El influencer ha sido acusado por usuarios en redes de “colgarse” de la fama de algunas celebridades para obtener popularidad. Y es que en el pasado aseguró ser amigo de Belinda, a quien dijo amar igual que a Julieta Cazzuchelli, ambas exparejas de Christian Nodal, todo antes de que se destapara el romance que el cantante tiene con la menor de la dinastía Aguilar, a quien ahora acompaña en importantes eventos mostrándole su apoyo.

El creador de contenido fue una de las figuras que asistieron a la premier por el documental sobre Kenia Os la noche del 18 de marzo, fue ahí donde no pudo evitar ser cuestionado sobre los comentarios negativos que ha recibido por decirse amigo de Cazzu y ahora de Ángela Aguilar pese a la polémica por su repentino matrimonio con el intérprete de "Botella tras botella". Ante esto, Kunno aseguró no tener ningún conflicto con ambas y se declaró fan de la trapera argentina.

“La verdad es que yo las veo, las saludo y nos abrazamos (…) A Cazzu tengo mucho tiempo sin verla, pero también me encanta su música, es una persona que yo… al final de cuentas el arte lo admiro por completo. Básicamente es a lo que me dedico, a amar la música, yo soy Kunno TikTok, hago todo y me relaciono a la gente a través de la música. No es complicado porque es mucho más el problema que la gente causa que el que realmente existe”, dijo en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz.